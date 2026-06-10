В Госдуме нашли формулу улучшения демографии
Меры поддержки будут адаптированы под каждый этап: от студенческих семей до работающих родителей
10 июня 2026, 14:48, ИА Амител
Для решения демографических проблем в России необходимо поощрять семьи к рождению большего числа детей. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью с НСН предложила, чтобы первый ребенок рождался в период обучения родителей в университете.
Во время выступления в пресс-центре парламентарий представила свою идею. Она отметила, что рождение детей на ранних этапах жизни может помочь семьям создать прочную основу для будущего.
«Первый ребенок должен появиться на свет во время учебы родителей в университете, а второй и третий — в период их трудовой деятельности», — добавила депутат.
Парламентарий обратила внимание на то, что молодые люди все чаще откладывают создание семьи. Они предпочитают сначала получить образование, найти стабильную работу, построить карьеру и реализовать свои личные планы, такие как отдых и саморазвитие.
Ранее Максим Орешкин заявил о грядущей демографической катастрофе.
15:32:45 10-06-2026
Во время интенсивной учебы дети появляются отнюдь не от старания отроков в разгрызании гранита науки. Переворачивают все с ног на голову. Программы поддержки молодых родителей обязательно нужны, но в пределах именно поддержки, а не замещения первостепенных задач во всех направлениях
15:38:28 10-06-2026
Гость (15:32:45 10-06-2026) Во время интенсивной учебы дети появляются отнюдь не от стар...
Ага, плохо когда формулы выводят не разбирающиеся в вопросе...
15:59:13 10-06-2026
Секрет того, что численность госдумы не уменьшается - в высокой зарплате и льготах, типа квартиры и автомобиля.
Если госдума сделает такие же условия, как у депутатов людям, то и численность людей перестанет уменьшаться.
16:34:02 10-06-2026
Родился ребенок у студентов - хоп, и отчислили за неуспеваемость
17:11:50 10-06-2026
сначала получить образование, найти стабильную работу, .. - для возможности приобрести собственное жильё (для создания семьи на "ногах"), далее - да, по списку..
20:30:15 10-06-2026
Осталось эту формулу применить в её жизни!
23:02:43 10-06-2026
Надо не рождаемость поднимать,а порядок в стране навести. Создать хорошие рабочие места с удобным графиком работы. Чтобы зарплата была практический у всех на одном уровне. Убрать кредиты. Вы о чём говорите не один нормальный человек не будет в это время рожать даже одного ребенка
08:13:43 11-06-2026
Олеся (23:02:43 10-06-2026) Надо не рождаемость поднимать,а порядок в стране навести. С... Что значит, зарплаты на одном уровне, Вы что хотите сравнять зарплату шахтёра и уборщицы? Вот зарплата должна быть достойная и обходиться без кредитов, вот тут да вопросы отпадают. Но при капитализме это невозможно, поэтому практически везде в капстранах демографическая яма, только за счёт мигрантов держится уровень.
09:02:27 11-06-2026
Гость (08:13:43 11-06-2026) Что значит, зарплаты на одном уровне, Вы что хотите сравнять... Это значит, уровнять по регионам: медикам и учителям в МО и АК. Северные надбавки не трогаем. Разные так Чукотки и ХМАО.
09:23:11 11-06-2026
Гость (09:02:27 11-06-2026) Это значит, уровнять по регионам: медикам и учителям в МО и ... Осталось бюджеты уровнять. В Москве и АК.
09:24:48 11-06-2026
«Первый ребенок должен появиться на свет во время учебы родителей в университете". маразм окреп окончательно.