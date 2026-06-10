Меры поддержки будут адаптированы под каждый этап: от студенческих семей до работающих родителей

10 июня 2026, 14:48, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для решения демографических проблем в России необходимо поощрять семьи к рождению большего числа детей. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью с НСН предложила, чтобы первый ребенок рождался в период обучения родителей в университете.

Во время выступления в пресс-центре парламентарий представила свою идею. Она отметила, что рождение детей на ранних этапах жизни может помочь семьям создать прочную основу для будущего.

«Первый ребенок должен появиться на свет во время учебы родителей в университете, а второй и третий — в период их трудовой деятельности», — добавила депутат.

Парламентарий обратила внимание на то, что молодые люди все чаще откладывают создание семьи. Они предпочитают сначала получить образование, найти стабильную работу, построить карьеру и реализовать свои личные планы, такие как отдых и саморазвитие.

Ранее Максим Орешкин заявил о грядущей демографической катастрофе.