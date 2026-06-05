Алтайский край за год продал продукции АПК на 740 млн долларов

К 2030 году объемы должны увеличиться в полтора раза

05 июня 2026, 20:51, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В 2025 году Алтайский край продал на экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) на общую сумму 740 миллионов долларов. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

«Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2021 годом. При том, что Президент РФ Владимир Путин поставил цель увеличить объемы в полтора раза к 2030 году», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Виктор Томенко, Алтайский край является одним из ключевых сельскохозяйственных регионов РФ. Он рассказал что на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

Губернатор также указал, что около 2,5 тысяч сельхозпроизводителей края пользуются различными мерами господдержки. «В итоге наш край показывает отличные результаты. В прошлом году мы собрали рекордный за всю историю нашего региона объем урожая — около 10 миллионов тонн», — подчеркнул он.