От 400 тысяч за стенд до новых контрактов. Как Алтайский край готовится к Дню поля — 2026

В июле регион соберет аграриев со всей страны: участники говорят о пользе форума, но отмечают высокие затраты на участие

05 июня 2026, 06:50, ИА Амител

День поля в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Всероссийский день поля — 2026 пройдет с 16 по 18 июля, а принимающей стороной в этом году станет Алтайский край. Подготовка к масштабному агрофоруму уже идет: на сайте регионального Минсельхоза опубликована информация для гостей и делегаций, включая список рекомендованных гостиниц, отелей и транспортных компаний. О масштабах мероприятия и ожиданиях аграриев — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Рекорд прошлого года и ожидания от Алтайского края

В 2025 году Всероссийский день поля в Волгоградской области собрал более 85 тысяч участников из 73 регионов страны — это стало рекордным показателем. Алтайский край также направлял туда свою делегацию, а теперь сам готовится стать площадкой федерального агрофорума.

Одним из первых участников, заявившихся на форум, стал Алтайский машиностроительный завод "АгроУспех". Руководитель предприятия Роман Эбелинг отмечает, что участие в подобных мероприятиях важно для бизнеса, но требует серьезной подготовки и ресурсов.

«Самое непростое — не сам стенд, а логистика. Оборудование габаритное, его нужно доставить, смонтировать, отладить так, чтобы клиент мог увидеть машину вживую в работе, полностью подключенную и со всеми работающими механизмами. Готовиться начинаем заранее, за несколько месяцев. По вложениям участие в мероприятии федерального масштаба требует серьезного бюджета. В этом году мы привезем обновленную версию нашего флагмана — бережный протравливатель семян. Его особенность в том, что он совмещает сразу два принципа протравливания — камерное и барабанное. И будет еще одна позиция — наш выход в новый сегмент подготовки семян», — сообщил Роман Эбелинг.

Цена участия: 8 тысяч рублей за квадратный метр

Экспоненты бронируют площадки на территории "Сибагроцентра", где проходит мероприятие, и оплачивают их. Если зарегистрироваться до 10 июля, стоимость составит 8000 рублей за квадратный метр. Таким образом, площадка 50 квадратных метров обойдется в 400 тысяч рублей.

По словам председателя Союза фермеров Алтайского края Никиты Кожанова, участие во Всероссийском дне поля заметно дороже региональных аналогов.

«Значительно дороже, чем если бы это был региональный День поля, но это сложившаяся историческая, наверное, парадигма. Всегда, когда становится День поля всероссийским, становится намного дороже и меньше участников имеют возможность выставиться. Организация мероприятия переходит во всероссийский Минсельхоз, а они на подрядной основе подключают организации, я так понимаю, московские. То есть та организация, которая в прошлом году проводила День поля в Волгограде, она же будет проводить Всероссийский день поля у нас в Алтайском крае. Ценники московские, соответственно, и подходы московские», — отметил Никита Кожанов.

"Праздник общения"

По мнению Кожанова, наиболее эффективными площадками для сделок и договоренностей остаются региональные выставки: летняя — в Алтайском крае и осенняя — в Краснодарском крае.

В то же время сами аграрии говорят, что едут на форум не только за контрактами. Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Горлова планирует посетить мероприятие как гость. Он отмечает, что прямой экономической выгоды участие не всегда приносит.

«В первую очередь — увидеть своих коллег, пообщаться и сделать какие-то выводы полезные для дальнейшей работы. Второе — новую технику и другие вещи, и заключить с кем-то предварительные договоренности, контракты. Ну что еще? Да и все, больше ни на что мы не повлияем. Претензии основные, что цены на продукцию падают, а на все остальное растут. Удобрения не просто не дешевеют, их невозможно купить», — пояснил эксперт.

По словам Горлова, за год — с мая по май — цены на топливо выросли вдвое. Аграрии региона в неформальных комментариях также отмечают, что участие в форуме для многих — это, прежде всего, возможность общения и обмена опытом.

«Планы туда ехать есть. Мероприятие нужное, собирает людей со всех районов. Общение — люди, 90% за этим туда и едут. Все сделки, которые там заключаются, они, как правило, заранее уже обдуманы и обговорены. Это праздник, по сути, праздник общения. Красиво там, техника новая. Но аграрии туда едут, в этом году уж точно и в прошлом, с небольшим камнем на душе, потому что денег-то нет покупать эту красоту», — добавил Горлов.

Сделки и новые контакты: бизнес-эффект форума

Несмотря на критику, участники отмечают и реальные экономические результаты участия в Дне поля.

По словам Романа Эбелинга, для компании "АгроУспех" такие мероприятия регулярно приносят не только знакомства, но и контракты.

«День поля для нас регулярно превращается и в продажи, и в новые знакомства, и в партнерства. В прошлом году прямо на площадке договорились о поставке партии оборудования на сахарный завод, например, в Беларусь. Однако даже когда контракт подписывается не в моменте выставки, почти все серьезные сделки начинаются именно с такого мероприятия — с личного знакомства, с разговора у стенда. Пообщаемся не только с аграриями Сибири, Урала и Дальнего Востока, но и с федеральными, центральными регионами. Черноземье к нам обязательно приедет, и Юг, я думаю, также. По сути, площадка соберет всю Россию, всю отрасль в одном месте — и администрацию, и чиновников, и Минсельхоз, и аграриев. Главное для нас — не количество сделок здесь и сейчас, а контакты с людьми, которые работают на земле», — уверен Роман Эбелинг.

Традиционно Всероссийский день поля включает деловую программу, выставку экспонентов, демонстрацию посевов сельхозкультур, конкурс животноводов с презентацией скота, а также развлекательную часть с гастрономическими площадками.