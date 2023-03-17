Американский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Он также заявил, что искусственный интеллект в скором времени сравняется с человеком

17 марта 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл рассказал о том, когда люди станут бессмертными. Его слова передаёт портал Futurism.

По словам Курцвейла, достичь бессмертия люди смогут к 2030 году, когда наука и медицина смогут увеличивать продолжительность жизни каждый год. Он также добавил, что в 2029 году искусственный интеллект пройдёт тест Тьюринга, а значит, достигнет уровня развития человека.

Курцвейл считает, что в 2045 году люди смогут достичь сингулярности с ИИ, после чего может наступить эпоха киборгов.