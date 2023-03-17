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Американский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Он также заявил, что искусственный интеллект в скором времени сравняется с человеком

17 марта 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл рассказал о том, когда люди станут бессмертными. Его слова передаёт портал Futurism. 

По словам Курцвейла, достичь бессмертия люди смогут к 2030 году, когда наука и медицина смогут увеличивать продолжительность жизни каждый год. Он также добавил, что в 2029 году искусственный интеллект пройдёт тест Тьюринга, а значит, достигнет уровня развития человека.

Курцвейл считает, что в 2045 году люди смогут достичь сингулярности с ИИ, после чего может наступить эпоха киборгов.

Комментарии 8

  • Забористая травка попалась футурологу)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Об этом на Западе широко писали ещё несколько лет назад. Назывались сроки, что к 2030 году люди смогут жить 200 лет, а к 2050 году будет достигнуто технологическое бессмертие. Утверждалось, что уже живут люди, которые смогут позволить себе бессмертие. В США эксперимент по омоложению своих генов провела на себе Элизабет Пэрриш. А у немцев инъекцию за миллион евро сделал себе мужчина. Но немцы все результаты об этом полностью засекретили. Естественно, это всё будет только для очень богатых. Пэрриш, между прочим, приезжала в Москву. Понятно к кому.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Бидон №1 будет.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Отсыпь
    17 марта, Гость   Ответить
  • Чето Байден с каждым годом все моложе и моложе
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Он также добавил, что в 2029 году искусственный интеллект пройдёт тест Тьюринга" - ChatGPT уже прошел тест Тьюринга. Но это не значит что он умный. Это большая справочная таблица, содержащая миллиарды примеров, строящая связи тупо по алгоритму и примерам. Никакого интеллекта там нет в нашем понимании. Абсолютно тупая бездушная программа, работающая по сложному алгоритму на основе колоссально большого количества примеров, заложенных сотнями людей на протяжении нескольких лет.
    17 марта, Гость   Ответить
  • напишите в чат гпт - как надкусить осу. Или как заблевать ведро И посмотрите что это чудо выдаст
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "напишите в чат.. эти ваши гпт чаты заразные как портовые девушки с низкой социальной ответственностью. крайне не рекомендую там обитать.
    17 марта, Гость   Ответить
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