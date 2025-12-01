Апелляция оставила в силе приговор воспитателям барнаульского детсада Happy Baby

Одна из виновниц получила почти пять лет колонии, другой продлили условный срок

01 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Апелляционный суд подтвердил суровые приговоры в отношении бывших воспитательниц частного барнаульского детского сада Happy Baby. Решение суда первой инстанции, ужесточившее наказание за жестокое обращение с детьми, осталось без изменений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Фигуранткам дела – Татьяне Нагих и Оксане Посысаевой – были предъявлены обвинения в систематических издевательствах над воспитанниками в 2017–2018 годах. Следствие установило, что воспитательницы применяли к детям недопустимые методы: их били, привязывали, раздевали, оставляли в темных помещениях и психологически унижали. В результате противоправных действий пострадали 15 дошкольников.

Татьяна Нагих окончательно приговорена к четырем годам восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение трех лет после освобождения. Срок был увеличен после выявления новых эпизодов жестокости в рамках другого дела;

Оксана Посысаева вновь получила условный срок два с половиной года с аналогичным запретом на профессиональную деятельность.

Отметим, что ранее суд вынес приговор и третьей сотруднице учреждения – Оксане Чегровой, назначив реальное лишение свободы. Однако исполнение наказания было отсрочено до достижения ее собственным ребенком 14-летнего возраста.

Ни одна из осужденных не признала свою вину и не принесла извинений родителям пострадавших детей.