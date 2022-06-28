«Ключевых отличий много»: за что в России полюбили премиальные внедорожники EXEED

EXEED — отдельная торговая марка китайского производителя CHERY. Его уже считают одним из самых молодых брендов автомобилей премиум-класса для российского рынка. Название образовано от английского слова EXEED — «превосходить», и отражает основные ценности нового бренда.

О том, чем эти автомобили отличаются от других китайских марок, в чем заключается премиальность машин EXEED и где в Барнауле их можно протестировать, рассказала генеральный директор центра «Альбион-Моторс» Елена Марисина.

Елена Марисина

Комфорт, функциональность, безопасность

На рынке представлены три модели: компактный переднеприводный кроссовер LX с бензиновым двигателем 1,5L (147 л.с.), который в скором времени так же будет доступен с полным приводом, среднеразмерный полноприводный TXL с бензиновым двигателем 1,6L (186 л.с.) и флагман модельного ряда — премиальный семиместный внедорожник EXEED VX с бензиновым двигателем 2L (249 л.с.)

«Ключевых отличий от других брендов очень много. Большое количество опций. Улучшенные материалы отделки. Более быстрое и качественное программное обеспечение. Высококачественная акустическая система Sony. Надёжное и современное техническое оснащение», — рассказала Елена Марисина.

Так, в автомобилях EXEED доступен полный набор опций, подчёркивающих статус премиальных автомобилей: кожаный салон, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, бесключевой доступ и запуск двигателя, память настроек сидений, меняющаяся подсветка интерьера, объединённые в один мультисенсорный экран приборная и мультимедийная панели, беспроводная зарядка телефона, открытие крышки багажника «без помощи рук», системы помощи водителю и другое.

«EXEED — это индивидуальный европейский дизайн, роскошный интерьер, комфорт, функциональность, безопасность и самые современные технологии», — добавила директор.

Простая логистика

Автомобили EXEED производятся не на территории России, но, как заверила Елена Марисина, проблем с логистикой нет.

«Автомобили в лёгкой доступности. Склад свободных машин находится рядом с нашим дилерским центром в Новосибирске. Также мы можем воспользоваться поставкой автомобилей со склада в городе Красноярске», — объяснила она.

На данный момент автомобилей достаточно. Модельный микс по цветам и комплектациям большой. «Клиенту нужно только определиться с моделью, цветом кузова и салона и мы обязательно обеспечим его необходимым автомобилем в кратчайшие сроки», — добавила Елена Марисина.

Семь лет гарантии

Первое время, когда на российский рынок только выходили автомобили из Китая, многих потенциальных покупателей больше всего интересовала их надёжность. Сейчас завод-изготовитель EXEED предлагает одну из самых длительных и доступных гарантий на все модели — семь лет или 200 тысяч км пробега.

«На наш взгляд, гарантия EXEED — это оптимальный баланс между надёжным автомобилем и хорошим гарантийным покрытием. Так же как и с новыми автомобилями, никаких сложностей с поставкой запасных частей нет. Один из складов находится в Красноярске», — подчеркнула директор «Альбион-Моторс».

Бренд, интересный многим

Первые дни продаж кроссоверов EXEED в Барнауле показали, что этой маркой интересуются люди, которые ездят как на массовых, так и на премиум-автомобилях. В первом случае это существенный прирост в комфорте, а во втором — это возможность в условиях ограниченного импорта европейских брендов купить достойный автомобиль, который всегда можно будет обслужить у надежного дилера.

Сейчас EXEED уже представлен в Барнауле, и салоны бренда открываются по всей Сибири. Основные преимущества покупки EXEED именно в «Альбион-Моторс» — большой опыт работы в премиальном сегменте.

«Наш подход к продаже и обслуживанию клиентов всегда отмечался престижными наградами дистрибьютора. Клиент для нас на первом месте. Сам дилерский центр — это уже наше преимущество. Менеджеры помогут выбрать подходящую комплектацию и предложат оптимальные условия для приобретения авто», — подытожила Елена Марисина.

Премиальные внедорожники EXEED в наличии в официальном дилерском центре по адресу пр. Калинина, 15е. Вся линейка автомобилей доступна для тест-драйва.

EXEED центр Альбион-Моторс Калинина

Адрес: пр. Калинина, 15е

Тел: 50-22-50