Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют из-за военных

В понедельник, 8 августа, в Алтайском крае перекроют Чуйский тракт из-за военных учений. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать с 05:00 до 08:00 на участке Новокраюшкино — автодорога «Первомайское — Новокраюшкино» — Чуйский тракт — Озерки — ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, 4 августа в Первомайском районе три человека пострадали в ДТП с участием военного автомобиля.