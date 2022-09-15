Lexus-инвалид. В Барнауле сняли подборку невероятных парковок и езды по запрещённым местам

В Барнауле 14 сентября был замечен автомобиль Lexus, стоящий у салона цветов на парковке для инвалидов. «Победитель по жизни... Дважды», — подписали фото авторы в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

В тот же день жительница краевой столицы Галина поделилась в этой группе видео с паркующимися на газоне возле её дома машинами. «Ставят за домом № 27 по ул. 50 лет СССР. На вопрос: „Почему здесь ставите?“ Отвечают: „Ну все ведь ставят“. Трава на газоне стала исчезать», — написала возмущённая горожанка.

Водителей даже не останавливает бордюр, ограничивающий газон, они заезжают прямо на траву, сетует Галина.

Фото: vk.com/chb_brn

Днём ранее подписчик группы Михаил поделился такими чудесами парковки под знаком на проспекте Ленина.

Фото: vk.com/chb_brn

На это фото Михаилу ответил в комментариях Алексей, заявивший, что этот автомобиль стоит на пешеходном переходе уже якобы два дня.

Фото: vk.com/chb_brn

И тогда же был замечен на трамвайной линии на улице Челюскинцев автомобиль, водитель которого решил объехать пробку по запрещённой для машин территории проезжей части.