Lexus-инвалид. В Барнауле сняли подборку невероятных парковок и езды по запрещённым местам
Сразу несколько фото- и видеосвидетельств вызывающих нарушений правил дорожного движения запечатлели барнаульцы на улицах города
В Барнауле 14 сентября был замечен автомобиль Lexus, стоящий у салона цветов на парковке для инвалидов. «Победитель по жизни... Дважды», — подписали фото авторы в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».
В тот же день жительница краевой столицы Галина поделилась в этой группе видео с паркующимися на газоне возле её дома машинами. «Ставят за домом № 27 по ул. 50 лет СССР. На вопрос: „Почему здесь ставите?“ Отвечают: „Ну все ведь ставят“. Трава на газоне стала исчезать», — написала возмущённая горожанка.
Водителей даже не останавливает бордюр, ограничивающий газон, они заезжают прямо на траву, сетует Галина.
Фото: vk.com/chb_brn
Днём ранее подписчик группы Михаил поделился такими чудесами парковки под знаком на проспекте Ленина.
Фото: vk.com/chb_brn
На это фото Михаилу ответил в комментариях Алексей, заявивший, что этот автомобиль стоит на пешеходном переходе уже якобы два дня.
Фото: vk.com/chb_brn
И тогда же был замечен на трамвайной линии на улице Челюскинцев автомобиль, водитель которого решил объехать пробку по запрещённой для машин территории проезжей части.