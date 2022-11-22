Одни из самых молодых. Стало известно, в каком возрасте барнаульцы получают автоправа

Аналитики «СберСтрахования» выяснили, в каком возрасте россияне получают водительские права. Как сообщает «СИА», Барнаул оказался в списке самых «молодых» городов, как и Кемерово — тут права получают в 23 года.

Раньше всех водительское удостоверение оформляют в Новокузнецке — в 20 лет, а также в Самаре — в 22 года. В Омске и Пензе права в среднем получают в 24 года. Позже всех обзаводятся правами в Махачкале — в 33 года. Также в списке «зрелых» — опрошенные из Перми (31 год), Владивостока и Липецка (по 30 лет).

Кроме того, 54% респондентов рассказали, что используют машину ежедневно, ещё 15% — 2-3 раза в неделю, 17% — несколько раз в месяц, ещё реже — 14%.

Как отметил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин, несмотря на возможность получить права в 18 лет, многие сдают экзамен в ГИБДД в более зрелом возрасте, что обычно связано с покупкой автомобиля.