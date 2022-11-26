Стоянку автомобилей запретят на 14 участках в Барнауле в конце ноября

В Барнауле со среды, 30 ноября, запретят стоянку автомобилей ещё на 14 участках. Как пишет «Вечерний Барнаул», соответствующие дорожные знаки установят для повышения пропускной способности и удобства при очистке улиц от снега. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Где нельзя будет парковаться

• улица Ползунова от Ленина до здания № 30 (чётная сторона);

• улица Ползунова от Комсомольского до здания № 22 (чётная сторона);

• улица Сергея Ускова от Взлётной до проезда Северного Власихинского.

• улица Сиреневая от Взлётной до Балтийской (нечётная сторона);

• проезд Северный Власихинский от Сергея Ускова до Попова;

• проезд Северный Власихинский от Малахова до Лазурной;

• проезд в районе здания № 8 на улице 42-й Краснознаменной бригады;

• проспект Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;

• улица Гаражная, в районе здания № 1;

• улица Смородиновая, в районе здания № 18б;

• улица Пролетарская от Красноармейского до здания № 127а;

• в районе здания № 1 на улице Лесокирзаводской;

• проспект Красноармейский от здания № 103 до Крупской (нечётная сторона);

• улица Шукшина от дома № 5 до ул. Юрина.

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