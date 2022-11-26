Стоянку автомобилей запретят на 14 участках в Барнауле в конце ноября
Ограничение будет действовать круглосуточно
В Барнауле со среды, 30 ноября, запретят стоянку автомобилей ещё на 14 участках. Как пишет «Вечерний Барнаул», соответствующие дорожные знаки установят для повышения пропускной способности и удобства при очистке улиц от снега. Ограничение будет действовать круглосуточно.
Где нельзя будет парковаться
• улица Ползунова от Ленина до здания № 30 (чётная сторона);
• улица Ползунова от Комсомольского до здания № 22 (чётная сторона);
• улица Сергея Ускова от Взлётной до проезда Северного Власихинского.
• улица Сиреневая от Взлётной до Балтийской (нечётная сторона);
• проезд Северный Власихинский от Сергея Ускова до Попова;
• проезд Северный Власихинский от Малахова до Лазурной;
• проезд в районе здания № 8 на улице 42-й Краснознаменной бригады;
• проспект Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;
• улица Гаражная, в районе здания № 1;
• улица Смородиновая, в районе здания № 18б;
• улица Пролетарская от Красноармейского до здания № 127а;
• в районе здания № 1 на улице Лесокирзаводской;
• проспект Красноармейский от здания № 103 до Крупской (нечётная сторона);
• улица Шукшина от дома № 5 до ул. Юрина.
Ранее власти Барнаула объявили, что с 1 декабря планируют изменить схему движения транспорта на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле.