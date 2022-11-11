В Барнауле 12 ноября на полдня отключат светофор на Змеиногорском тракте

В Барнауле в субботу, 12 ноября, на Змеиногорском тракте временно отключат светофор из-за ремонтных работ, сообщает мэрия.

«С 09:00 до 13:00 будет отключён светофор на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ляпидевского», — предупредили власти.

Причина приостановки работы — плановый ремонт электросетей.

Водителей и пешеходов попросили проявить внимательность, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Напомним, на 12 ноября в Барнауле объявили штормпрогноз: усиление ветра со снегом. Так что ситуация на дороге в отсутствие рабочего светофора потребует предельной осторожности.