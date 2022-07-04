В Барнауле ограничат стоянку машин на двух оживлённых участках

В Барнауле ограничат стоянку машин на двух участках дорог, сообщили в мэрии.

Соответствующие дорожные знаки с 20 июля установят:

на нечётной стороне пр. Ленина (от дома № 127 по пр. Ленина до ул. Красный Текстильщик);

на участке улицы Красный Текстильщик (в районе дома по пр. Ленина, 119).

Ранее сообщалось, что на трёх перекрёстках в Барнауле с 14 июля запретят левый поворот.