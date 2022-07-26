В мэрии Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в ближайшее время
Обновят также тротуар в «Лесной сказке»
26 июля 2022, 17:01, Никита Черников
В Барнауле продолжается ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщили в мэрии.
Так, сегодня, 26 июля, дорожники завершают работы по отсыпке щебнем обочин улицы 6-й Нагорной, накануне дорогу заасфальтировали.
Также чинят проезжую часть по улице Ткацкой в границах проспектов Ленина и Комсомольского.
В проезде Северном Власихинском на отрезке от улицы Малахова до Лазурной фрезеруют повреждённые участки дороги.
Помимо этого, в парке «Лесная сказка» обновляют тротуар.
Ранее сообщалось, что движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели.
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