В мэрии Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в ближайшее время

В Барнауле продолжается ремонт дорог горячим асфальтобетоном, сообщили в мэрии.

Так, сегодня, 26 июля, дорожники завершают работы по отсыпке щебнем обочин улицы 6-й Нагорной, накануне дорогу заасфальтировали.

Также чинят проезжую часть по улице Ткацкой в границах проспектов Ленина и Комсомольского.

В проезде Северном Власихинском на отрезке от улицы Малахова до Лазурной фрезеруют повреждённые участки дороги.

Помимо этого, в парке «Лесная сказка» обновляют тротуар.

Ранее сообщалось, что движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели.