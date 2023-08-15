Автомобиль перевернулся после аварии на трассе под Барнаулом
О пострадавших в инциденте не сообщается
15 августа 2023, 19:59, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На трассе Барнаул – Новоалтайск произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на очевидцев.
Одна из машин оказалась на боку. О пострадавших в инциденте информации нет.
Напомним, что 15 августа в Чувашии на федеральной трассе М-7 фура с матрасами попала в ДТП. Авария произошла в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани. Содержимое прицепа оказалось на обочине – матрасы рассыпались по дороге.
20:54:57 15-08-2023
там ещё автобус маршрут 120 с разбитой задней частью стоит.
21:09:43 15-08-2023
Скорую на старом мосту пропускали с сиреной и мигалками.