Фура с матрасами "мягко" завалилась в кювет в Чувашии. Видео
Инцидент произошел в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани
15 августа 2023, 18:17, ИА Амител
В Чувашии на федеральной трассе М-7 фура с матрасами попала в ДТП. Как сообщает издание "Про город", мужчина мог заснуть за рулем и съехать с дороги.
Инцидент произошел в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани. Содержимое прицепа оказалось на обочине – матрасы рассыпались по дороге.
На месте работал эвакуатор для большегрузов. О пострадавших не сообщается.
21:56:30 15-08-2023
Слава Богу ! Было бы хуже ему , если б вёз спиртное !