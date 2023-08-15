Фура с матрасами "мягко" завалилась в кювет в Чувашии. Видео

Инцидент произошел в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани

15 августа 2023, 18:17, ИА Амител

В Чувашии на федеральной трассе М-7 фура с матрасами попала в ДТП. Как сообщает издание "Про город", мужчина мог заснуть за рулем и съехать с дороги.

Инцидент произошел в 30 километрах от Цивильска в сторону Казани. Содержимое прицепа оказалось на обочине – матрасы рассыпались по дороге.

На месте работал эвакуатор для большегрузов. О пострадавших не сообщается.