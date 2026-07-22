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АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч коммерческих автомобилей за 2026 год

В этот сегмент входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta

22 июля 2026, 22:33, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru
Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассчитывает в 2026 году реализовать в России 15 тысяч легких коммерческих автомобилей марок Lada и SKM. В компании ожидают, что это позволит увеличить долю на рынке LCV до 15%.

Как сообщает РИА Новости, в сегмент коммерческих автомобилей входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta, а также SKM M7 и M9.

В компании отметили, что доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей растет с 2023 года. По итогам 2025-го она достигла 13,2%, а в 2026 году производитель намерен довести этот показатель до 15%, что соответствует 15 тысячам зарегистрированных автомобилей.

Позже в АвтоВАЗе уточнили, что за первые пять месяцев 2026 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей составил около 35 тысяч машин.

При этом в подсегменте компактных LCV автомобили Lada, по данным компании, занимают практически весь рынок: за период с января по май их доля достигла 96%.

В АвтоВАЗе также подчеркнули, что российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает около 4,5 млн машин, а их средний возраст составляет примерно 17 лет.

«Рынку требуется масштабное обновление», — отметили в компании.

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Комментарии 7

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Шинник

23:40:30 22-07-2026

Авто Волжский Автомобильный Завод ?!
нейминг - моё почтение ...

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Гость

00:08:21 23-07-2026

А я рассчитываю на луну смотаться в первых числах сентября

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Гость

08:07:42 23-07-2026

Гость (00:08:21 23-07-2026) А я рассчитываю на луну смотаться в первых числах сентября ... Думаю, что у вас шансов больше.

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Мусик

10:07:46 23-07-2026

завод им.барона Мюнхгаузена

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гость

21:55:22 23-07-2026

Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 год), то среднегодовой объём выпуска можно рассчитать, разделив общий итог на 21 год. По разным оценкам, за этот период с конвейера сошло около 10,3 млн автомобилей ВАЗ. В среднем это даёт примерно 490 тысяч машин в год-что то еще комментировать надо

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Шинник

22:09:26 23-07-2026

гость (21:55:22 23-07-2026) Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 ... Теперь расскажи сколько было выпущено КОММЕРЧЕСКИХ авто за весь период работы завода, умник.

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Горожанин

09:58:59 24-07-2026

гость (21:55:22 23-07-2026) Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 ... При коммуняках ВАЗ практически вообще не производил коммерческих автомобилей. От слова совсем.

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