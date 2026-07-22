АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч коммерческих автомобилей за 2026 год

В этот сегмент входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta

22 июля 2026, 22:33, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассчитывает в 2026 году реализовать в России 15 тысяч легких коммерческих автомобилей марок Lada и SKM. В компании ожидают, что это позволит увеличить долю на рынке LCV до 15%.

Как сообщает РИА Новости, в сегмент коммерческих автомобилей входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta, а также SKM M7 и M9.

В компании отметили, что доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей растет с 2023 года. По итогам 2025-го она достигла 13,2%, а в 2026 году производитель намерен довести этот показатель до 15%, что соответствует 15 тысячам зарегистрированных автомобилей.

Позже в АвтоВАЗе уточнили, что за первые пять месяцев 2026 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей составил около 35 тысяч машин.

При этом в подсегменте компактных LCV автомобили Lada, по данным компании, занимают практически весь рынок: за период с января по май их доля достигла 96%.

В АвтоВАЗе также подчеркнули, что российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает около 4,5 млн машин, а их средний возраст составляет примерно 17 лет.