АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч коммерческих автомобилей за 2026 год
В этот сегмент входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta
22 июля 2026, 22:33, ИА Амител
Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассчитывает в 2026 году реализовать в России 15 тысяч легких коммерческих автомобилей марок Lada и SKM. В компании ожидают, что это позволит увеличить долю на рынке LCV до 15%.
Как сообщает РИА Новости, в сегмент коммерческих автомобилей входят специальные версии моделей Lada Niva, Largus и Granta, а также SKM M7 и M9.
В компании отметили, что доля регистраций моделей Lada в сегменте легких коммерческих автомобилей растет с 2023 года. По итогам 2025-го она достигла 13,2%, а в 2026 году производитель намерен довести этот показатель до 15%, что соответствует 15 тысячам зарегистрированных автомобилей.
Позже в АвтоВАЗе уточнили, что за первые пять месяцев 2026 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей составил около 35 тысяч машин.
При этом в подсегменте компактных LCV автомобили Lada, по данным компании, занимают практически весь рынок: за период с января по май их доля достигла 96%.
В АвтоВАЗе также подчеркнули, что российский парк легких коммерческих автомобилей насчитывает около 4,5 млн машин, а их средний возраст составляет примерно 17 лет.
«Рынку требуется масштабное обновление», — отметили в компании.
23:40:30 22-07-2026
Авто Волжский Автомобильный Завод ?!
нейминг - моё почтение ...
00:08:21 23-07-2026
А я рассчитываю на луну смотаться в первых числах сентября
08:07:42 23-07-2026
Гость (00:08:21 23-07-2026) А я рассчитываю на луну смотаться в первых числах сентября ... Думаю, что у вас шансов больше.
10:07:46 23-07-2026
завод им.барона Мюнхгаузена
21:55:22 23-07-2026
Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 год), то среднегодовой объём выпуска можно рассчитать, разделив общий итог на 21 год. По разным оценкам, за этот период с конвейера сошло около 10,3 млн автомобилей ВАЗ. В среднем это даёт примерно 490 тысяч машин в год-что то еще комментировать надо
22:09:26 23-07-2026
гость (21:55:22 23-07-2026) Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 ... Теперь расскажи сколько было выпущено КОММЕРЧЕСКИХ авто за весь период работы завода, умник.
09:58:59 24-07-2026
гость (21:55:22 23-07-2026) Если взять весь период работы завода в СССР (с 1970 по 1991 ... При коммуняках ВАЗ практически вообще не производил коммерческих автомобилей. От слова совсем.