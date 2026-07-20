Потому что сейчас покупка машины — это роскошь для большинства россиян

20 июля 2026, 12:46, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Действие утильсбора на автомобили предложили приостановить до 1 января 2030 года для повышения доступности машин и стабилизации цен на рынке. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР, пишет "Газета.ru".

Как пояснил изданию лидер партии Леонид Слуцкий, утилизационный сбор превратился в очередной способ отъема денег у населения.

«Сбор, введенный в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян. С каждым годом утильсбор становится только выше — с 1 января 2026 года ставки снова выросли на 10–20%. Кроме того, чем выше мощность и объем двигателя автомобиля, тем он больше», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что некоторые модели автомобилей подорожали на 1–1,5 млн рублей после уплаты всех сборов по новым правилам.

Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты утильсбора ветеранов и многодетные семьи. Как пояснили авторы инициативы, такая мера не только окажет прямую помощь семьям и ветеранам, но и будет стимулировать спрос на автомобили, что положительно скажется на экономике.