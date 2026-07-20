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В Госдуме предложили временно отменить утильсбор на автомобили, чтобы сделать их доступнее

Потому что сейчас покупка машины — это роскошь для большинства россиян

20 июля 2026, 12:46, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Действие утильсбора на автомобили предложили приостановить до 1 января 2030 года для повышения доступности машин и стабилизации цен на рынке. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР, пишет "Газета.ru".

Как пояснил изданию лидер партии Леонид Слуцкий, утилизационный сбор превратился в очередной способ отъема денег у населения.

«Сбор, введенный в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян. С каждым годом утильсбор становится только выше — с 1 января 2026 года ставки снова выросли на 10–20%. Кроме того, чем выше мощность и объем двигателя автомобиля, тем он больше», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что некоторые модели автомобилей подорожали на 1–1,5 млн рублей после уплаты всех сборов по новым правилам.

Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты утильсбора ветеранов и многодетные семьи. Как пояснили авторы инициативы, такая мера не только окажет прямую помощь семьям и ветеранам, но и будет стимулировать спрос на автомобили, что положительно скажется на экономике.

Транспорт налоги инициативы
       

Комментарии 18

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Похоже

13:08:39 20-07-2026

что скоро выборы ...

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Гость

13:23:37 20-07-2026

Похоже (13:08:39 20-07-2026) что скоро выборы ...... Временно, а затем ввести увеличенный для компенсации недополученных "доходов"

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@

13:13:38 20-07-2026

Мутильсбор.

Всем было ясно, что никакой утилизацией тут и не пахнет...
А если и пахнет, то... как с шоколадом - цвет вроде бы тот же - но запах выдаёт..

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Гость

13:17:43 20-07-2026

Страны, которые стонут под железной пятой НАТОвских солдат, цены на новые автомобили гораздо ниже, чем на импортные подержанные автомобили в нашей свободной стране под мудрым управлением Сами Знаете Какой Партии.
По сути покупаешь одну машину себе - покупаешь вторую машину чиновникам и даришь её им.
Как хорошо что лягушатников с Рено выгнали и теперь это отечественные матомобили.

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Шинник

13:19:14 20-07-2026

ой, а что случилось ?

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медведь-шатун

13:20:18 20-07-2026

Выборы! Выборы! Депутаты - обещают все подряд, лишь бы от корыта бюджетного не оторвали....

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Гость

13:23:08 20-07-2026

А накой эти машины, если нет бензина? Сегодня в электричке в Новосиб был аншлаг - народ стоял от Барнаула. Те, кто возил свою пятую точку на машине, вынуждены были пересесть.

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Гость

13:47:04 20-07-2026

Гость (13:23:08 20-07-2026) Те, кто возил свою пятую точку на машине, вынуждены были пересесть. Ой, а кто же их вынудил? Ааа, я понял, до них дошли слова Гретты Тунберг об экологии. Ну хотят как дошли, скорее летели летели, долетели и упали.

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Гость

13:28:49 20-07-2026

Прямо таки вызывающая чрезмерное подозрение забота о россиянах! Особенно если учесть, что предлагают временно отменить введённое те же, кто его вводил на постоянно.

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Мусик

13:36:26 20-07-2026

Гость (13:28:49 20-07-2026) Прямо таки вызывающая чрезмерное подозрение забота о россиян... новую ниву штоль купить тыщ за 300

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Гость

15:06:18 20-07-2026

Мусик (13:36:26 20-07-2026) новую ниву штоль купить тыщ за 300...
Тоже думал, но народ в текущей ситуации потерял адекватность и потерялся в ценах, как на движку, так и на недвижку. Если глянуть предлагаемые варианты "новой" Нивы за 300, то в реале получится ДВС под капиталку, кузов сгнил, трансмиссия и шасси ушатаны. Примерные аналоги от пруля, типа Сузуки Джимни,за те же 300 будут в более ремонтопригодном состоянии. А если рассмотреть б/у из Япии за 700-800, пусть и с ДВС 0.7, то это лучше любого варианта от тазика.

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Слуцкому

13:44:40 20-07-2026

Дерзай, успей до выборов сделать так, чтобы этот закон приняли и реально отменили "утильсбор" (в кавычках, потому что на самом деле этот побор утильсбором не является), тогда проголосуем за тебя, а иначе это пустая предвыборная болтовня.

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Гость

14:44:19 20-07-2026

Никто никакие утильсборы отменять не будет, это все популизм.
Государству нужны деньги, бюджет сильно дефицитный, СВО очень дорогая операция.
Стоит ждать повышения налогов и сборов.

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Гость

15:51:53 20-07-2026

Гость (14:44:19 20-07-2026) Никто никакие утильсборы отменять не будет, это все популизм... Точно, голоса на выборах себе хотят заполучить. Никто ничего не отменит, не для того вводили

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Инфляция

16:39:15 20-07-2026

И тем кто в течение 3 последних лет покупал авто (как минимум), в стоимости которых был утильсбор - тоже вернут деньги?

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Мусик

16:44:57 20-07-2026

Инфляция (16:39:15 20-07-2026) И тем кто в течение 3 последних лет покупал авто (как миниму... ещё не отменят - а вы уже взволновались.
как б вас от расстройства инфсульт не приобнял

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..............................

16:52:16 20-07-2026

эти авто без сбора утиль

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Гость

17:29:21 20-07-2026

так то надо было в 2022 году вообще все пошлины на импортные машины отменить, россияне бы тогда во первых бросились бы покупать машины из-за рубежа, обновили бы технику, и носили бы депутатов на руках, прощая им любую дичь. Но нет, такого не произошло. Графа "против всех" сегодня победила бы, будь она.

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