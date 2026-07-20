В Госдуме предложили временно отменить утильсбор на автомобили, чтобы сделать их доступнее
Потому что сейчас покупка машины — это роскошь для большинства россиян
20 июля 2026, 12:46, ИА Амител
Действие утильсбора на автомобили предложили приостановить до 1 января 2030 года для повышения доступности машин и стабилизации цен на рынке. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР, пишет "Газета.ru".
Как пояснил изданию лидер партии Леонид Слуцкий, утилизационный сбор превратился в очередной способ отъема денег у населения.
«Сбор, введенный в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян. С каждым годом утильсбор становится только выше — с 1 января 2026 года ставки снова выросли на 10–20%. Кроме того, чем выше мощность и объем двигателя автомобиля, тем он больше», — подчеркнул Слуцкий.
Он отметил, что некоторые модели автомобилей подорожали на 1–1,5 млн рублей после уплаты всех сборов по новым правилам.
Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты утильсбора ветеранов и многодетные семьи. Как пояснили авторы инициативы, такая мера не только окажет прямую помощь семьям и ветеранам, но и будет стимулировать спрос на автомобили, что положительно скажется на экономике.
13:08:39 20-07-2026
что скоро выборы ...
13:23:37 20-07-2026
Похоже (13:08:39 20-07-2026) что скоро выборы ...... Временно, а затем ввести увеличенный для компенсации недополученных "доходов"
13:13:38 20-07-2026
Мутильсбор.
Всем было ясно, что никакой утилизацией тут и не пахнет...
А если и пахнет, то... как с шоколадом - цвет вроде бы тот же - но запах выдаёт..
13:17:43 20-07-2026
Страны, которые стонут под железной пятой НАТОвских солдат, цены на новые автомобили гораздо ниже, чем на импортные подержанные автомобили в нашей свободной стране под мудрым управлением Сами Знаете Какой Партии.
По сути покупаешь одну машину себе - покупаешь вторую машину чиновникам и даришь её им.
Как хорошо что лягушатников с Рено выгнали и теперь это отечественные матомобили.
13:19:14 20-07-2026
ой, а что случилось ?
13:20:18 20-07-2026
Выборы! Выборы! Депутаты - обещают все подряд, лишь бы от корыта бюджетного не оторвали....
13:23:08 20-07-2026
А накой эти машины, если нет бензина? Сегодня в электричке в Новосиб был аншлаг - народ стоял от Барнаула. Те, кто возил свою пятую точку на машине, вынуждены были пересесть.
13:47:04 20-07-2026
Гость (13:23:08 20-07-2026) Те, кто возил свою пятую точку на машине, вынуждены были пересесть. Ой, а кто же их вынудил? Ааа, я понял, до них дошли слова Гретты Тунберг об экологии. Ну хотят как дошли, скорее летели летели, долетели и упали.
13:28:49 20-07-2026
Прямо таки вызывающая чрезмерное подозрение забота о россиянах! Особенно если учесть, что предлагают временно отменить введённое те же, кто его вводил на постоянно.
13:36:26 20-07-2026
Гость (13:28:49 20-07-2026) Прямо таки вызывающая чрезмерное подозрение забота о россиян... новую ниву штоль купить тыщ за 300
15:06:18 20-07-2026
Мусик (13:36:26 20-07-2026) новую ниву штоль купить тыщ за 300...
Тоже думал, но народ в текущей ситуации потерял адекватность и потерялся в ценах, как на движку, так и на недвижку. Если глянуть предлагаемые варианты "новой" Нивы за 300, то в реале получится ДВС под капиталку, кузов сгнил, трансмиссия и шасси ушатаны. Примерные аналоги от пруля, типа Сузуки Джимни,за те же 300 будут в более ремонтопригодном состоянии. А если рассмотреть б/у из Япии за 700-800, пусть и с ДВС 0.7, то это лучше любого варианта от тазика.
13:44:40 20-07-2026
Дерзай, успей до выборов сделать так, чтобы этот закон приняли и реально отменили "утильсбор" (в кавычках, потому что на самом деле этот побор утильсбором не является), тогда проголосуем за тебя, а иначе это пустая предвыборная болтовня.
14:44:19 20-07-2026
Никто никакие утильсборы отменять не будет, это все популизм.
Государству нужны деньги, бюджет сильно дефицитный, СВО очень дорогая операция.
Стоит ждать повышения налогов и сборов.
15:51:53 20-07-2026
Гость (14:44:19 20-07-2026) Никто никакие утильсборы отменять не будет, это все популизм... Точно, голоса на выборах себе хотят заполучить. Никто ничего не отменит, не для того вводили
16:39:15 20-07-2026
И тем кто в течение 3 последних лет покупал авто (как минимум), в стоимости которых был утильсбор - тоже вернут деньги?
16:44:57 20-07-2026
Инфляция (16:39:15 20-07-2026) И тем кто в течение 3 последних лет покупал авто (как миниму... ещё не отменят - а вы уже взволновались.
как б вас от расстройства инфсульт не приобнял
16:52:16 20-07-2026
эти авто без сбора утиль
17:29:21 20-07-2026
так то надо было в 2022 году вообще все пошлины на импортные машины отменить, россияне бы тогда во первых бросились бы покупать машины из-за рубежа, обновили бы технику, и носили бы депутатов на руках, прощая им любую дичь. Но нет, такого не произошло. Графа "против всех" сегодня победила бы, будь она.