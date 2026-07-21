Банки фиксируют рост спроса на альтернативные способы оплаты

Финансовые организации развивают Pay-сервисы, платежные стикеры, QR-коды и биометрию

21 июля 2026, 17:20, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Оплата без пластиковой карты становится для россиян все более привычной. Банки запускают и развивают собственные Pay-сервисы, платежные стикеры, QR-коды, биометрию и другие инструменты для быстрых расчетов. Интерес к таким сервисам подтверждает статистика Банка России: в первом квартале 2026 года жители страны оплатили с помощью QR-кодов и биометрии около 1 млрд покупок на 1,5 трлн рублей. При этом безналичные платежи в целом сохраняют лидирующие позиции в рознице.

В ВТБ подсчитали, что по итогам периода с января по май 2026 года средний чек людей, которые используют альтернативные способы оплаты, оказался на 60% выше, чем при расчете дебетовой картой. За первые пять месяцев года пользователи провели около 570 млн оплат с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay ("Пэй"). Общая сумма таких операций превысила 660 млрд рублей, увеличившись на 57%.

«Альтернативные платежные инструменты не только ускоряют оплату, но и заметно стимулируют потребительскую активность. По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей — это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся дебетовой картой», — отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Похожие изменения в платежном поведении фиксируют и другие банки. "Русский Стандарт" отмечал рост доли бесконтактных платежей смартфонами в офлайн-точках: по итогам 2025 года она достигла 44% по количеству операций и 38% — по сумме. В эту категорию банк включал оплату по QR-коду через СБП, оплату через NFC-таблички, СБПэй и Mir Pay ("Мир Пэй").

Т-Банк сообщал, что почти за пять месяцев после запуска T-Pay на "Айфоне" клиенты совершили через сервис более 28 млн транзакций почти на 20 млрд рублей.

Свои платежные решения развивают и другие участники рынка. Альфа-Банк в 2026 году вместе с X5 запустил "Апельсин Пэй" для оплаты покупок через единый QR-код, а также продвигает Alfa Pay ("Альфа Пэй") и оплату по биометрии. У Газпромбанка есть система Gazprom Pay ("Газпром Пэй").

Данные Банка России также показывают рост интереса к новым способам оплаты. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 1 млрд покупок с помощью QR-кодов и биометрии. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма таких операций за январь — март достигла 1,5 трлн рублей.

Безналичная оплата остается основным способом расчета в рознице. По данным Банка России, с начала года ее доля выросла на 0,9 процентного пункта и к концу марта достигла 88,9%.