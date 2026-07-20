Банки начали выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу по новой программе

Предприниматели смогут взять деньги на оборотные цели по ставке "ключ плюс 3%"

20 июля 2026, 17:00, ИА Амител

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские банки подключились к новой программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она помогает предпринимателям привлечь средства на пополнение оборотных активов по ставке не выше "ключевая ставка плюс 3%". Программу запускают Корпорация МСП, Минэкономразвития России и Банк России. Общий лимит поддержки до конца 2026 года превысит 150 млрд рублей.

Кому доступна поддержка?

Предприниматели могут взять от 500 тыс. до 500 млн рублей на оборотные цели. Льготная ставка действует один год. При этом общий объем сделок одного заемщика по всем направлениям программы стимулирования кредитования не может превышать 2 млрд рублей.

Поддержка доступна бизнесу из приоритетных сфер, среди которых производство, туризм, логистика, ИТ, научно-техническая деятельность и отдельные креативные индустрии. Также программа открыта для малых технологических компаний и участников региональных проектов по повышению производительности труда.

Новый механизм создан в ответ на запрос бизнеса. Оборотные кредиты помогают компаниям покрывать текущие расходы, выполнять контракты, закупать сырье, оплачивать логистику и сохранять деловую активность в сложных экономических условиях.

Какие банки участвуют?

Кредит уже можно оформить в банках — участниках программы. Всего к ней присоединились более 70 организаций. Среди них ВТБ, "АК Барс", "Альфа-Банк", ДОМ.РФ, ПСБ, "Совкомбанк", "Алтайкапиталбанк", "Сибсоцбанк" и другие банки.

В ВТБ рассчитывают, что новый инструмент поможет компаниям сохранить устойчивость и продолжить развитие.

«Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях», — отметил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

Поддержку малого и среднего бизнеса проводят по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".