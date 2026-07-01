ВТБ назвал ключевые направления новой стратегии на 2027–2029 годы

Банк сделает ставку на маркетплейсы, международные расчеты, инвестиционные проекты и искусственный интеллект

01 июля 2026, 17:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ВТБ готовит новую стратегию развития на 2027–2029 годы. Ее основные направления на годовом общем собрании акционеров 30 июня представил президент — председатель правления банка Андрей Костин. Полную версию документа планируют раскрыть в начале 2027 года.

Розница и маркетплейсы

По словам Костина, новая стратегия будет включать четыре главных направления. Одним из них станет развитие розничного бизнеса через сотрудничество с маркетплейсами. В первую очередь речь идет о Wildberries ("Вайлдберриз").

Топ-менеджер ВТБ отметил, что розничная торговля остается одной из крупнейших сфер российской экономики. При этом онлайн-площадки в последние годы растут быстрее многих других направлений.

В банке ожидают, что в 2027 году заметная часть потребительских покупок в России будет проходить через интернет. Поэтому взаимодействие с маркетплейсами станет важной основой для дальнейшего развития розничного направления ВТБ.

Расчеты и крупные проекты

Вторым направлением стратегии станет развитие международных расчетов.

Еще один блок связан с участием банка в решении государственных задач по развитию экономики. Костин подчеркнул, что ВТБ намерен и дальше сопровождать структурные изменения, новый инвестиционный цикл, стратегические отрасли и крупные инфраструктурные проекты.

Искусственный интеллект

Четвертое направление будущей стратегии связано с технологиями. Особое внимание банк уделит решениям на основе искусственного интеллекта.

По словам главы ВТБ, внедрение таких инструментов должно повысить производительность и заметно улучшить качество работы.

Отдельно Костин рассказал о дивидендной политике. В 2027–2029 годах ВТБ рассчитывает выйти на уровень выплат акционерам в размере половины чистой прибыли.

Как ранее сообщал amic.ru, в ближайшие годы банк направит десятки миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта в собственных процессах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 2026 заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Здесь придерживаются концепции "бережливого ИИ": каждый проект должен давать измеримый экономический эффект и окупаться в течение нескольких лет.