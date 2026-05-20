НОВОСТИОбщество

В Барнауле поймали парня, обналичившего 15 млн рублей с чужих банковских карт

Деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому

20 мая 2026, 14:47, ИА Амител

Дроппер на месте преступления / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Дроппер на месте преступления / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в крупной схеме по обналичиванию денег через чужие банковские карты. По данным следствия, через молодого человека за год могло пройти более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, задержанный выполнял роль так называемого дроппера — участника схемы, через которого проходили финансовые операции с чужими средствами. Следствие считает, что координацией преступной деятельности занимались неизвестные кураторы. Они подбирали исполнителей, передавали инструкции и обеспечивали участников необходимыми телефонами и банковскими картами.

Как установили оперативники, деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому. После этого молодой человек снимал наличные через банкоматы на территории Алтайского края и соседних регионов.

По словам самого задержанного, затем он переводил полученные средства в криптовалюту, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

В полиции уточнили, что телефоны и банковские карты передавались фигуранту через курьерскую доставку, чтобы минимизировать личные контакты между участниками схемы.

Во время обыска у подозреваемого изъяли 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт, предположительно, использовавшихся в незаконных операциях.

По данным МВД, схема действовала не менее года и была организована таким образом, чтобы скрыть конечных организаторов и распределить роли между участниками.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ — осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа.

На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают устанавливать владельцев изъятых банковских карт и организаторов схемы.

Переводы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Юрист Хаминский объяснил, как "пометят" переводы с 1 июля

Нововведение направлено на борьбу с дропперами — лицами, использующими подставные счета для обналичивания похищенных средств
НОВОСТИЭкономика

Барнаул Мошенники банки
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:52:14 20-05-2026

15 млн по 50 тысяч он 300 раз снимал, устал наверное

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:57 20-05-2026

В чём неправомерность ситуации?
Нельзя передавать карты третьим лицам или деньги с банкоматов снимать?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:46 20-05-2026

Гость (14:56:57 20-05-2026) В чём неправомерность ситуации?Нельзя передавать карты т... 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт..

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:02 20-05-2026

Гость (16:45:46 20-05-2026) 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт..... Я умею читать, если у меня их 20 я преступник?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:33 20-05-2026

Гость (14:56:57 20-05-2026) В чём неправомерность ситуации?Нельзя передавать карты т... Вот вот. Нельзя передавать карты третьим лицам,как и снимать деньги с чужих.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:57:56 20-05-2026

лох.
..........
кепку не судьба одеть ?!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

15:30:58 20-05-2026

Себе наличку оставлял бы и все...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:57:53 21-05-2026

Подросток? Не понимал что делает? Разве это не преступление против государства? Понять, простить - ай я яй!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров