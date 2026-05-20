В Барнауле поймали парня, обналичившего 15 млн рублей с чужих банковских карт

Деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому

20 мая 2026, 14:47, ИА Амител

Дроппер на месте преступления / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в крупной схеме по обналичиванию денег через чужие банковские карты. По данным следствия, через молодого человека за год могло пройти более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, задержанный выполнял роль так называемого дроппера — участника схемы, через которого проходили финансовые операции с чужими средствами. Следствие считает, что координацией преступной деятельности занимались неизвестные кураторы. Они подбирали исполнителей, передавали инструкции и обеспечивали участников необходимыми телефонами и банковскими картами.

Как установили оперативники, деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому. После этого молодой человек снимал наличные через банкоматы на территории Алтайского края и соседних регионов.

По словам самого задержанного, затем он переводил полученные средства в криптовалюту, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

В полиции уточнили, что телефоны и банковские карты передавались фигуранту через курьерскую доставку, чтобы минимизировать личные контакты между участниками схемы.

Во время обыска у подозреваемого изъяли 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт, предположительно, использовавшихся в незаконных операциях.

По данным МВД, схема действовала не менее года и была организована таким образом, чтобы скрыть конечных организаторов и распределить роли между участниками.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ — осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа.

На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают устанавливать владельцев изъятых банковских карт и организаторов схемы.