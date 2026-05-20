В Барнауле поймали парня, обналичившего 15 млн рублей с чужих банковских карт
Деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому
20 мая 2026, 14:47, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в крупной схеме по обналичиванию денег через чужие банковские карты. По данным следствия, через молодого человека за год могло пройти более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По версии правоохранителей, задержанный выполнял роль так называемого дроппера — участника схемы, через которого проходили финансовые операции с чужими средствами. Следствие считает, что координацией преступной деятельности занимались неизвестные кураторы. Они подбирали исполнителей, передавали инструкции и обеспечивали участников необходимыми телефонами и банковскими картами.
Как установили оперативники, деньги поступали на карты, не принадлежавшие подозреваемому. После этого молодой человек снимал наличные через банкоматы на территории Алтайского края и соседних регионов.
По словам самого задержанного, затем он переводил полученные средства в криптовалюту, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.
В полиции уточнили, что телефоны и банковские карты передавались фигуранту через курьерскую доставку, чтобы минимизировать личные контакты между участниками схемы.
Во время обыска у подозреваемого изъяли 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт, предположительно, использовавшихся в незаконных операциях.
По данным МВД, схема действовала не менее года и была организована таким образом, чтобы скрыть конечных организаторов и распределить роли между участниками.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ — осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа.
На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают устанавливать владельцев изъятых банковских карт и организаторов схемы.
14:52:14 20-05-2026
15 млн по 50 тысяч он 300 раз снимал, устал наверное
14:56:57 20-05-2026
В чём неправомерность ситуации?
Нельзя передавать карты третьим лицам или деньги с банкоматов снимать?
16:45:46 20-05-2026
Гость (14:56:57 20-05-2026) В чём неправомерность ситуации?Нельзя передавать карты т... 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт..
17:51:02 20-05-2026
Гость (16:45:46 20-05-2026) 18 мобильных телефонов и 19 банковских карт..... Я умею читать, если у меня их 20 я преступник?
20:02:33 20-05-2026
Гость (14:56:57 20-05-2026) В чём неправомерность ситуации?Нельзя передавать карты т... Вот вот. Нельзя передавать карты третьим лицам,как и снимать деньги с чужих.
14:57:56 20-05-2026
лох.
..........
кепку не судьба одеть ?!
15:30:58 20-05-2026
Себе наличку оставлял бы и все...
10:57:53 21-05-2026
Подросток? Не понимал что делает? Разве это не преступление против государства? Понять, простить - ай я яй!