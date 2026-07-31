Барнаул отметит День ВДВ торжественным митингом на Аллее Героев

Торжественное мероприятие начнется в 12:00 на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова

31 июля 2026, 12:33, ИА Амител

День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 2 августа пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Центральным событием станет митинг на Аллее Героев у памятного знака десантникам 6-й роты. Ожидается, что в нем примет участие Герой России, президент Российской Ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, возглавлявший ВДВ России в 2009–2016 годах.

Торжественное мероприятие начнется в 12:00 на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова. Участниками митинга станут десантники, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и матери защитников Отечества.

По информации организаторов, с приветственными словами и поздравлениями также планируют выступить председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин и глава администрации Барнаула Вячеслав Франк.

В ходе мероприятия почетный караул Барнаульского юридического института МВД России произведет торжественный залп в память о погибших воинах. Участники митинга почтят память десантников минутой молчания и возложат живые цветы к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка, которые в 2000 году ценой своих жизней остановили прорыв боевиков в горной местности.

Праздничная программа начнется раньше: в 10:00 в Сквере десантников состоится церемония возложения цветов.