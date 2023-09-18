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Барнаул сковали большие пробки

Заторы наблюдаются почти на всех основных магистралях краевой столицы

18 сентября 2023, 08:54, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 18 сентября достигли 7 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также частично сильно загружены улицы Советской Армии, Челюскинцев, Гоголя, Кутузова, Взлетная, Шумакова, Солнечная Поляна и другие.

Барнаул Пробки дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

08:59:45 18-09-2023

Как дела обстоят с открытием моста? Что-то давно такая новость не фигурировала в новостных лентах

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Гость

12:01:06 18-09-2023

Гость (08:59:45 18-09-2023) Как дела обстоят с открытием моста? Что-то давно такая новос... видимо, никак. поэтому про мост молчат.

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