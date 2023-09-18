Барнаул сковали большие пробки
Заторы наблюдаются почти на всех основных магистралях краевой столицы
18 сентября 2023, 08:54, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 18 сентября достигли 7 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также частично сильно загружены улицы Советской Армии, Челюскинцев, Гоголя, Кутузова, Взлетная, Шумакова, Солнечная Поляна и другие.
08:59:45 18-09-2023
Как дела обстоят с открытием моста? Что-то давно такая новость не фигурировала в новостных лентах
12:01:06 18-09-2023
Гость (08:59:45 18-09-2023) Как дела обстоят с открытием моста? Что-то давно такая новос... видимо, никак. поэтому про мост молчат.