Барнаул сковали большие пробки утром 3 ноября
Движение транспорта сильно затруднено из-за гололедицы
03 ноября 2023, 08:29, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 3 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии и Власихинской.
Также трудности наблюдаются на проспекте Космонавтов, улицах Солнечная Поляна, Цеховая, Профинтерна, Кутузова, Весенняя и других.
Очевидцы сообщают, что на дорогах вчерашняя "каша" из-за мороза превратилась в лед, что ощутимо затрудняет движение. Кроме того, сильно подорожало такси – поездка до центра этим утром обойдется в 500-600 рублей в зависимости от расстояния.
По прогнозу, днем 3 ноября в Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно будет без осадков, а на дорогах местами будет сильная гололедица.
11:29:24 03-11-2023
назначение пробок затыкать)
13:25:45 03-11-2023
Раньше я утром и вечером когда ехал на работу и домой брал какой-нибудь попутный заказ из такси и думаю многие так делали, и цены на такси были ниже и меньше людей ехало в ОТ и на своих машинах и были меньше пробки, а сейчас нельзя( и многим приходится ехать по одному через весь город