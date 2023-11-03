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Барнаул сковали большие пробки утром 3 ноября

Движение транспорта сильно затруднено из-за гололедицы

03 ноября 2023, 08:29, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 3 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии и Власихинской.

Также трудности наблюдаются на проспекте Космонавтов, улицах Солнечная Поляна, Цеховая, Профинтерна, Кутузова, Весенняя и других.

Очевидцы сообщают, что на дорогах вчерашняя "каша" из-за мороза превратилась в лед, что ощутимо затрудняет движение. Кроме того, сильно подорожало такси – поездка до центра этим утром обойдется в 500-600 рублей в зависимости от расстояния.

По прогнозу, днем 3 ноября в Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно будет без осадков, а на дорогах местами будет сильная гололедица.

Барнаул Транспорт Пробки дорожное движение

Комментарии 2

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гость

11:29:24 03-11-2023

назначение пробок затыкать)

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Гость

13:25:45 03-11-2023

Раньше я утром и вечером когда ехал на работу и домой брал какой-нибудь попутный заказ из такси и думаю многие так делали, и цены на такси были ниже и меньше людей ехало в ОТ и на своих машинах и были меньше пробки, а сейчас нельзя( и многим приходится ехать по одному через весь город

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