Барнаул сковали большие пробки утром 3 ноября

Движение транспорта сильно затруднено из-за гололедицы

03 ноября 2023, 08:29, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 3 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии и Власихинской.

Также трудности наблюдаются на проспекте Космонавтов, улицах Солнечная Поляна, Цеховая, Профинтерна, Кутузова, Весенняя и других.

Очевидцы сообщают, что на дорогах вчерашняя "каша" из-за мороза превратилась в лед, что ощутимо затрудняет движение. Кроме того, сильно подорожало такси – поездка до центра этим утром обойдется в 500-600 рублей в зависимости от расстояния.

По прогнозу, днем 3 ноября в Барнауле ожидается от -5 до -7 градусов. Преимущественно будет без осадков, а на дорогах местами будет сильная гололедица.