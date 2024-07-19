Барнаул снова затопило после дождя

Ливневки не справляются с осадками

19 июля 2024, 16:05, ИА Амител

В Барнауле после дождя ливневые канализации не справляются с осадками. Улицы снова затопило.

Поплыли дворы и улицы в центре, подтопило улицу Попова. На видео сняли группу "Комната культуры", которая, судя по всему, работала над клипом на Мало-Тобольской и попала под дождь. Музыкантам пришлось покидать пешеходную улицу, ставшую на время каналом Венеции.

Ближайший сильный ливень, по прогнозам синоптиков, ожидается в воскресенье.