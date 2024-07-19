Барнаул снова затопило после дождя
Ливневки не справляются с осадками
19 июля 2024, 16:05, ИА Амител
В Барнауле после дождя ливневые канализации не справляются с осадками. Улицы снова затопило.
Поплыли дворы и улицы в центре, подтопило улицу Попова. На видео сняли группу "Комната культуры", которая, судя по всему, работала над клипом на Мало-Тобольской и попала под дождь. Музыкантам пришлось покидать пешеходную улицу, ставшую на время каналом Венеции.
Ближайший сильный ливень, по прогнозам синоптиков, ожидается в воскресенье.
16:47:25 19-07-2024
Ладно, Попова и прочее... но на Мало- Тобольской ведь закопваны сотни миллионов в систему отведения вод!
16:55:19 19-07-2024
Гость (16:47:25 19-07-2024) Ладно, Попова и прочее... но на Мало- Тобольской ведь закопв... Объясняли же уже. Это залповые ливни. Поэтому всё нормально
16:58:37 19-07-2024
Ну почему Барнаул, а не мою деревню?..
07:31:59 20-07-2024
Гость (16:58:37 19-07-2024) Ну почему Барнаул, а не мою деревню?.....
Деревню Гадюкино смыло!
05:23:34 20-07-2024
На Антона Петрова невозможно перейти дорогу, на Ядринцева начиная от Песчанной только вплавь. Нет ливневок разводите потоки а не собирайте все в одну улицу. Думать надо а не спать на рабочем месте.
13:06:22 21-07-2024
Топило и будет топить. Построить дом и продать по спекулятивной цене квартиры куда интереснее, чем сделать ирригационную систему себе в минус.