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Барнаул снова затопило после дождя

Ливневки не справляются с осадками

19 июля 2024, 16:05, ИА Амител

В Барнауле после дождя ливневые канализации не справляются с осадками. Улицы снова затопило.

Поплыли дворы и улицы в центре, подтопило улицу Попова. На видео сняли группу "Комната культуры", которая, судя по всему, работала над клипом на Мало-Тобольской и попала под дождь. Музыкантам пришлось покидать пешеходную улицу, ставшую на время каналом Венеции.

Ближайший сильный ливень, по прогнозам синоптиков, ожидается в воскресенье. 

Барнаул Погода

Комментарии 6

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Гость

16:47:25 19-07-2024

Ладно, Попова и прочее... но на Мало- Тобольской ведь закопваны сотни миллионов в систему отведения вод!

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Гость

16:55:19 19-07-2024

Гость (16:47:25 19-07-2024) Ладно, Попова и прочее... но на Мало- Тобольской ведь закопв... Объясняли же уже. Это залповые ливни. Поэтому всё нормально

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Гость

16:58:37 19-07-2024

Ну почему Барнаул, а не мою деревню?..

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Гость

07:31:59 20-07-2024

Гость (16:58:37 19-07-2024) Ну почему Барнаул, а не мою деревню?.....
Деревню Гадюкино смыло!

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Гость

05:23:34 20-07-2024

На Антона Петрова невозможно перейти дорогу, на Ядринцева начиная от Песчанной только вплавь. Нет ливневок разводите потоки а не собирайте все в одну улицу. Думать надо а не спать на рабочем месте.

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Гость

13:06:22 21-07-2024

Топило и будет топить. Построить дом и продать по спекулятивной цене квартиры куда интереснее, чем сделать ирригационную систему себе в минус.

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