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"Цирк на льду". Барнаул встал в 10-балльных пробках после снегопада

Интенсивность заторов продолжает увеличиваться

30 октября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: 2ГИС, житель Барнаула 30 октября сфотографировал в пробке
Фото: 2ГИС, житель Барнаула 30 октября сфотографировал в пробке

После снегопада в Барнауле собираются большие пробки. На данный момент их интенсивность составляет 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки".

Сложнее всего, по традиции, ситуация в центре города. Проспект Строителей стоит колом, улицы, прилегающие к нему, – тоже.

Длинные заторы растянулись по Змеиногорскому тракту и шоссе Ленточный бор. Также большая пробка зафиксирована на улице Попова в сторону Власихинской. 

На отдельных участках движение затруднено в разных частях города.

Фото: "Яндекс Пробки"
Барнаул Дороги Пробки

Комментарии 6

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Гость

17:49:39 30-10-2023

Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Откроют в ноябре? В ноябре 2024 года?

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Гость

19:00:43 30-10-2023

Гость (17:49:39 30-10-2023) Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Открою... Да харош ныть тебе. Там уже доделывают же. Откроют в ноябре уже. Это ж тебе не Музей, который уже сколько лет стоит недостроенный. Мост забросить просто не могут, это совсем другое.

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Гость

19:45:05 30-10-2023

Гость (17:49:39 30-10-2023) Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Открою... Причем тут мост, если вы, олени, ехать не можете? Тошноты за рулём

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Vitek

18:01:53 30-10-2023

Откроют конечно! Вместе с художественным музеем... Когда срок давности по статьям выйдет ;-)

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Странные дела

19:55:36 30-10-2023

В крае имеют место. Пол сельскохозяйственного края развалили сельское хозяйство. Тишина. По шуршали по шуршали и всё. С художественным музеем вообще для здравого человека не чего не понятно. А ведь за этими делами стоят высокопоставленные чиновники. Как же так?

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Гость

21:40:19 30-10-2023

Цирк на льду)))))) ахахахахххах Смешно. Амик Вы с юмором!

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