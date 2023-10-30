"Цирк на льду". Барнаул встал в 10-балльных пробках после снегопада

Интенсивность заторов продолжает увеличиваться

30 октября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: 2ГИС, житель Барнаула 30 октября сфотографировал в пробке

После снегопада в Барнауле собираются большие пробки. На данный момент их интенсивность составляет 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки".

Сложнее всего, по традиции, ситуация в центре города. Проспект Строителей стоит колом, улицы, прилегающие к нему, – тоже.

Длинные заторы растянулись по Змеиногорскому тракту и шоссе Ленточный бор. Также большая пробка зафиксирована на улице Попова в сторону Власихинской.

На отдельных участках движение затруднено в разных частях города.

Фото: "Яндекс Пробки"