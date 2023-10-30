"Цирк на льду". Барнаул встал в 10-балльных пробках после снегопада
Интенсивность заторов продолжает увеличиваться
30 октября 2023, 17:45, ИА Амител
Фото: 2ГИС, житель Барнаула 30 октября сфотографировал в пробке
После снегопада в Барнауле собираются большие пробки. На данный момент их интенсивность составляет 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки".
Сложнее всего, по традиции, ситуация в центре города. Проспект Строителей стоит колом, улицы, прилегающие к нему, – тоже.
Длинные заторы растянулись по Змеиногорскому тракту и шоссе Ленточный бор. Также большая пробка зафиксирована на улице Попова в сторону Власихинской.
На отдельных участках движение затруднено в разных частях города.
Фото: "Яндекс Пробки"
17:49:39 30-10-2023
Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Откроют в ноябре? В ноябре 2024 года?
19:00:43 30-10-2023
Гость (17:49:39 30-10-2023) Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Открою... Да харош ныть тебе. Там уже доделывают же. Откроют в ноябре уже. Это ж тебе не Музей, который уже сколько лет стоит недостроенный. Мост забросить просто не могут, это совсем другое.
19:45:05 30-10-2023
Гость (17:49:39 30-10-2023) Как там идет строительство моста возле Нового рынка? Открою... Причем тут мост, если вы, олени, ехать не можете? Тошноты за рулём
18:01:53 30-10-2023
Откроют конечно! Вместе с художественным музеем... Когда срок давности по статьям выйдет ;-)
19:55:36 30-10-2023
В крае имеют место. Пол сельскохозяйственного края развалили сельское хозяйство. Тишина. По шуршали по шуршали и всё. С художественным музеем вообще для здравого человека не чего не понятно. А ведь за этими делами стоят высокопоставленные чиновники. Как же так?
21:40:19 30-10-2023
Цирк на льду)))))) ахахахахххах Смешно. Амик Вы с юмором!