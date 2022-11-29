Барнаульские школьники будут чинить квадрокоптеры для СВО

В Барнауле школа № 53 готова наладить поставку дронов участникам специальной военной операции, сообщают «Новости Алтая».

«В учреждении начали принимать в дар сломанные квадрокоптеры. Ученики вместе с педагогами будут их восстанавливать и с помощью волонтёров отправлять на передовую. В будущем планируют даже модифицировать дроны для повышения их надёжности и эффективности», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что барнаульская школа № 53 — единственная в крае, где дети могут получить инженерное образование: учат программированию и 3D-моделированию, есть два профильных центра с необходимым оборудованием.

Кстати, именно в этой школе в 2021 году накормили гречкой с котлетой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.