Михаила Мишустина накормили гречкой с котлетой в барнаульской школе № 53

Премьер-министра России Михаила Мишустина накормили гречневой кашей с котлетами в барнаульской школе № 53. Напомним, премьер прибыл в Барнаул с официальным визитом 2 марта. Школа № 53 стала первым пунктом, который он посетил. В образовательном учреждении его не только накормили, но и рассказали, как в целом организовано горячее питание в общеобразовательных учреждениях региона.

В школу Мишустин приехал около 14:30. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко они зашли в школьную столовую, где обедали ученики. Премьер-министр пожелал детям приятного аппетита и поинтересовался, вкусно ли их кормят. Директор учреждения Юлия Галкина уверила почетного гостя, что за качеством питания в школе № 53 тщательно следят группы родительского контроля. И предложила Мишустину лично отведать местной гречки с котлетой. Гость отказываться не стал, а перед трапезой вспомнил советский фильм "Джентльмены удачи".

"Помните, как там воспитатель детского сада говорила, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется. Смотрели же? Вот поэтому нужно подкрепиться", – пошутил Мишустин.

Вкусом блюд глава кабмина остался доволен. И обратился к Томенко с вопросом: "Так везде?"

Глава региона ответил, что 1071 школа в Алтайском крае на сегодня обеспечена горячим питанием.

"Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Для половины школ было закуплено различное оборудование. В четверти школ был проведен ремонт", – рассказал Томенко.

При этом губернатор отметил "огромную помощь", которую краю оказал федеральный центр в организации питания. В 2020 году на это потратили 500 млн рублей, 347 из которых – из федерального бюджета. В 2021 году на питание алтайских школьников выделено около 1,2 млрд рублей.

Ожидается, что после школы № 53 Михаил Мишустин посетит Алтайский завод прецизионных изделий. Там его, кстати, уже ждут.