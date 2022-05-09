День Победы в Барнауле. Прямая трансляция

77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне Барнаул отметит с размахом. 9 мая жителей и гостей города ждёт парад, «Бессмертный полк», концерты, выставки и, конечно же, аж пять салютов. Amic.ru ведёт текстовую трансляцию с праздника.

Напомним о ключевых мероприятиях этого дня. В 09:00 начнётся возложение цветов к Мемориалу Славы, в 10:00 на площади Советов состоится парад Победы, а примерно на 10:40 запланирована акция «Бессмертный полк» — его участники будут двигаться по проспекту Ленина. На площади Сахарова — главной концертной площадке города — c 13:00 до 22:00 будут проходить концерты с участием певцов, музыкантов и танцоров. Закончится празднование на Сахарова грандиозным восьмиминутным фейерверком.

О том, что ещё ожидается в Барнауле на День Победы, — читайте в материале amic.ru. Также рекомендуем ознакомиться с серией наших познавательных мини-подкастов проекта «Победа в каждом из нас».

09:00 — празднование 9 Мая началось с торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы на площади Победы. К счастью для барнаульцев, погода сегодня тёплая и почти безветренная.

Отдать дань уважения погибшим в войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Пришли на возложение цветов также сотни жителей города разных возрастов.