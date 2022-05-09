Дорожную разметку обновили на проспекте Строителей в Барнауле

В Барнауле обновили дорожную разметку на проспекте Строителей, сообщили в мэрии.

«7 мая выполнены работы по нанесению части продольной разметки термопластиком на проспекте Строителей (двойная сплошная линия)», — говорится в сообщении.

Кроме того, дорожники продолжают наносить разметку на пешеходных переходах на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицами Партизанской, Пролетарской и Анатолия.

Ранее власти Барнаула рассказали, как будут строить разворотное кольцо у моста на Новом рынке.