Когда включат отопление в Барнауле?

Осень вступает в свои права и в квартирах ощутимо похолодало. Рассказываем, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон.

Когда в Барнауле начнётся отопительный сезон?

Время подключения города к теплу зависит от погоды. Если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составит +8°С или менее, администрация города выпускает постановление о начале отопительного сезона.

Но иногда власти не ждут пяти дней, а выпускают постановление раньше. Это происходит, когда синоптики прогнозируют наступление устойчивых холодов.

В 2022 году начало отопительного сезона зависит ещё и от работ на теплосетях у моста на Новом рынке. Ранее в администрации города говорили, что все работы должны быть завершены до 15 сентября.

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Напомним, что в 2021 году отопление в Барнауле включили 21 сентября, а в 2020 — 22 сентября.

Учитывая, что к предстоящим выходным синоптики обещают в Алтайском крае потепление до 25 градусов, то отопительный сезон в ближайшее время не начнётся.

Но в садиках и школах уже стало прохладно. Детям замерзать, что ли?

Ни в коем случае. В СГК сообщили, что уже готовы начать подключение отопления в Барнауле учреждениям социальной сферы. То есть школам, больницам, детским садам. Их могут подключить к теплу не дожидаясь официального старта отопительного сезона.

Для этого нужно всего лишь направить заявление в теплосетевое подразделение СГК по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А после направить копию заявления на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

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А многоквартирные дома можно подключить к отоплению досрочно?

Можно. После 15 сентября (когда закончат работы на теплосетях). Если в вашем доме холодно, вам нужно провести общедомовое собрание, чтобы обсудить этот вопрос. Если большинство жильцов дома согласны на досрочное подключение к теплу, нужно подать заявление с подписями в УК или ТСЖ, а уже они передадут его в Сибирскую генерирующую компанию.

А вообще Барнаул готов к отопительному сезону?

Большая часть — да. Как сообщили в администрации Барнаула, по данным на 7 сентября акты готовности получили 2432 дома, а это 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением.

Полностью готовы к зиме все 95 школ Барнаула, 192 детских сада, 35 учреждений допобразования. Акты готовности получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные. На финальной стадии подготовки — больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения: акты получены на 134 помещения из 145, что составляет 92%.