Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах
По данным на 23 сентября, отопление получают 234 жилых дома, что составляет 8%
23 сентября 2025, 14:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов держать вопрос запуска тепла в жилых домах на особом контроле, оперативно реагировать на сообщения жителей, взаимодействовать в вопросах запуска систем отопления с управляющими организациями, сообщает мэрия.
Напомним, с 15 сентября в Барнауле началась подача тепла в социальные учреждения, а с 22 сентября – в многоквартирные дома по заявкам жителей.
«На сегодняшний день к отоплению подключено 100% зданий муниципальных школ и 100% детских садов. Продолжается подключение к отоплению объектов здравоохранения, в настоящее время тепло получают 59% зданий», – отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин в рамках расширенного аппаратного совещания.
На сегодняшний день тепло получают 234 жилых дома, что составляет 8%. По информации СГК, заявки от жителей продолжают поступать.
Адресовать заявки на подачу тепла в барнаульское теплосетевое подразделение СГК можно по адресу: пр. Космонавтов, 13, или на электронную почту: btsk@sibgenco.ru.
14:15:48 23-09-2025
Обещают до +25 тепла. Какое отопление?
16:17:05 23-09-2025
Гость (14:15:48 23-09-2025) Обещают до +25 тепла. Какое отопление?... а потом сразу - хоп, и +13, и всем сразу нужно отопление, потому что холодно. и все должны голопом Вам отопление подключить?
14:27:59 23-09-2025
Из года в год одно и тоже.
«Глава города поручил держать на контроле».
Что, в СГК или замы Вячеслава Генриховича не могут это контролировать?
Главное — написать ГРОМКО «держать».
Где есть проблемы с подачей, и так знают. То есть где тонко — там и рвется..........
15:54:16 23-09-2025
Может, главе города взять на контроль ремонт Павловского тракта? Очень неудобно.
16:51:24 23-09-2025
Было бы грустно при +20° выпускать избыточное оплаченное тепло в форточку
20:03:37 23-09-2025
скажите, как подать эту заявку? мне надо уже тепло!
21:30:10 23-09-2025
жара днем, какое отопление? у кого с потерями тепла дома - остальные то нормальные тут при чем?!
10:36:51 24-09-2025
Гость (21:30:10 23-09-2025) жара днем, какое отопление? у кого с потерями тепла дома - о...
а у тебя голова с потерей разума