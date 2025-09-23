Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах

По данным на 23 сентября, отопление получают 234 жилых дома, что составляет 8%

23 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов держать вопрос запуска тепла в жилых домах на особом контроле, оперативно реагировать на сообщения жителей, взаимодействовать в вопросах запуска систем отопления с управляющими организациями, сообщает мэрия.

Напомним, с 15 сентября в Барнауле началась подача тепла в социальные учреждения, а с 22 сентября – в многоквартирные дома по заявкам жителей.

«На сегодняшний день к отоплению подключено 100% зданий муниципальных школ и 100% детских садов. Продолжается подключение к отоплению объектов здравоохранения, в настоящее время тепло получают 59% зданий», – отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин в рамках расширенного аппаратного совещания.

На сегодняшний день тепло получают 234 жилых дома, что составляет 8%. По информации СГК, заявки от жителей продолжают поступать.

Адресовать заявки на подачу тепла в барнаульское теплосетевое подразделение СГК можно по адресу: пр. Космонавтов, 13, или на электронную почту: btsk@sibgenco.ru.