Барнаул подключат к отоплению в течение нескольких дней. Куда обращаться по запуску тепла

Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний

22 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

На то, чтобы подключить к отоплению социальные объекты и жилые дома, необходимо несколько дней, поэтому данная работа происходит поэтапно, сообщила в своем Telegram-канале Сибирская генерирующая компания (СГК).

Напомним, 22 сентября в Барнауле официально стартовал новый отопительный сезон 2025/2026 года.

«Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. В их зоне ответственности находится надлежащая проверка и регулировка внутридомовых коммуникаций, своевременное открытие задвижек на тепловых узлах», – пояснили в СГК.

Особое внимание при запуске тепла уделяется социальным объектам: тепло уже получили 261 образовательная организация (школы и детские сады) и 36 лечебных учреждений.

Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы: