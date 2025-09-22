НОВОСТИОбщество

Барнаул подключат к отоплению в течение нескольких дней. Куда обращаться по запуску тепла

Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний

22 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru
На то, чтобы подключить к отоплению социальные объекты и жилые дома, необходимо несколько дней, поэтому данная работа происходит поэтапно, сообщила в своем Telegram-канале Сибирская генерирующая компания (СГК).

Напомним, 22 сентября в Барнауле официально стартовал новый отопительный сезон 2025/2026 года.

«Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. В их зоне ответственности находится надлежащая проверка и регулировка внутридомовых коммуникаций, своевременное открытие задвижек на тепловых узлах», – пояснили в СГК.

Особое внимание при запуске тепла уделяется социальным объектам: тепло уже получили 261 образовательная организация (школы и детские сады) и 36 лечебных учреждений.

Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25, 
  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
Отопительный сезон в Бийске стартует с 22 сентября

Первыми тепло получат социальные объекты, затем — жилые дома
Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:28:13 22-09-2025

Не нужно на этой неделе подключать. +20 всю неделю.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:41 22-09-2025

Гость (11:28:13 22-09-2025) Не нужно на этой неделе подключать. +20 всю неделю.... На солнечной стороне одна квартира - мне там тепло, окна открыты. Вторая - теневая сторона, уши мерзнут, обогреватель включен круглосуточно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:34 22-09-2025

Я так понимаю, СГК очень хочет денег? То они до 5 мая жарили весной, теперь собрались подключать, когда на улице еще +20, а то и выше.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:14:11 22-09-2025

им дай волю, они в июле будут топить зимой в -30

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:08 22-09-2025

а нас еще в пятницу дали. Хорошо, тепло. Хорошо что счетчика на отопление нет. Счетчик не выгодно. Жарко тем у кого окна на солнечную сторону. Ночи холодные, квартиры уже все остыли.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:02 22-09-2025

Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:16 22-09-2025

Гость (15:05:02 22-09-2025) Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.... Не надо, не зима

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:45:45 23-09-2025

Гость (15:05:02 22-09-2025) Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.... какие задвижки, на улице 20+, а то и 25 впереди. и, нет, я живу с окнами не на солнечную сторону, ночами даже прохладно, но! это лучше отопительного ада, когда за окном почти лето.

  1 Нравится
Ответить
