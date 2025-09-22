Барнаул подключат к отоплению в течение нескольких дней. Куда обращаться по запуску тепла
Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний
22 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
На то, чтобы подключить к отоплению социальные объекты и жилые дома, необходимо несколько дней, поэтому данная работа происходит поэтапно, сообщила в своем Telegram-канале Сибирская генерирующая компания (СГК).
Напомним, 22 сентября в Барнауле официально стартовал новый отопительный сезон 2025/2026 года.
«Подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. В их зоне ответственности находится надлежащая проверка и регулировка внутридомовых коммуникаций, своевременное открытие задвижек на тепловых узлах», – пояснили в СГК.
Особое внимание при запуске тепла уделяется социальным объектам: тепло уже получили 261 образовательная организация (школы и детские сады) и 36 лечебных учреждений.
Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25,
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
11:28:13 22-09-2025
Не нужно на этой неделе подключать. +20 всю неделю.
11:52:41 22-09-2025
Гость (11:28:13 22-09-2025) Не нужно на этой неделе подключать. +20 всю неделю.... На солнечной стороне одна квартира - мне там тепло, окна открыты. Вторая - теневая сторона, уши мерзнут, обогреватель включен круглосуточно.
11:40:34 22-09-2025
Я так понимаю, СГК очень хочет денег? То они до 5 мая жарили весной, теперь собрались подключать, когда на улице еще +20, а то и выше.
12:14:11 22-09-2025
им дай волю, они в июле будут топить зимой в -30
15:04:08 22-09-2025
а нас еще в пятницу дали. Хорошо, тепло. Хорошо что счетчика на отопление нет. Счетчик не выгодно. Жарко тем у кого окна на солнечную сторону. Ночи холодные, квартиры уже все остыли.
15:05:02 22-09-2025
Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.
16:00:16 22-09-2025
Гость (15:05:02 22-09-2025) Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.... Не надо, не зима
09:45:45 23-09-2025
Гость (15:05:02 22-09-2025) Обращайтесь в управляющие компании, чтобы открыли задвижки.... какие задвижки, на улице 20+, а то и 25 впереди. и, нет, я живу с окнами не на солнечную сторону, ночами даже прохладно, но! это лучше отопительного ада, когда за окном почти лето.