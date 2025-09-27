В Барнауле более четверти жилых домов подключили к отоплению

На полный запуск тепла в краевой столице может понадобиться несколько дней

27 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

В Барнауле к отоплению подключили 306 школ и детских садов, 63 лечебных учреждения и 765 многоквартирных домов. Как сообщили в СГК, это 26,4% от общего числа жилого фонда, обслуживаемого компанией.

На текущей неделе (с 22 по 28 сентября) многоквартирные дома подключают к отоплению по заявкам потребителей.

«В связи с ощутимым потеплением, многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла», – уточнили в СГК.

В компании также напомнили, что запуск тепла в Барнауле идет поэтапно. Чтобы отопление получили все жители краевой столицы, специалистам может понадобиться несколько дней.

Подача тепла в жилые дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. Именно туда жителям следует обращаться в первую очередь по вопросам запуска отопления.