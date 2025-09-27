В Барнауле более четверти жилых домов подключили к отоплению
На полный запуск тепла в краевой столице может понадобиться несколько дней
27 сентября 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле к отоплению подключили 306 школ и детских садов, 63 лечебных учреждения и 765 многоквартирных домов. Как сообщили в СГК, это 26,4% от общего числа жилого фонда, обслуживаемого компанией.
На текущей неделе (с 22 по 28 сентября) многоквартирные дома подключают к отоплению по заявкам потребителей.
«В связи с ощутимым потеплением, многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла», – уточнили в СГК.
В компании также напомнили, что запуск тепла в Барнауле идет поэтапно. Чтобы отопление получили все жители краевой столицы, специалистам может понадобиться несколько дней.
Подача тепла в жилые дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. Именно туда жителям следует обращаться в первую очередь по вопросам запуска отопления.
12:55:48 27-09-2025
Вовремя - что-то стало холодать баб на пляже не видать...
18:00:34 27-09-2025
прогноз до 26 тепла - идиотизм включать тепло, ну неужели в понедельник нельзя было. Теперь дома ад, окна открыты, топим улицу и еще заплатим за это. У нас адекватное руководство в городе когда-нибудь будет?
20:43:33 27-09-2025
Уже сегодня ночью будет холоднее, а с понедельнгика вообще треш. Жаль, что в нашем доме пока нет отопления.
13:58:14 28-09-2025
Гость (18:00:34 27-09-2025) прогноз до 26 тепла - идиотизм включать тепло, ну неужели в ... А в чем неадекватность руководителей. Я считаю, что тебя привлечь за клевету надо. Ты назвала руководителй города невменяемыми людьми. А ничего, что в квратирах на 1 этаже +17? И эти два дня потепления не сыграют большой роли? А если ты не в состоянии содержать свою жилплощать, то продай ее, купи студию-конуру в 16 кв. и радуйся низким платежам. Достали нищие. Всю жизнь только попрошайничают и жалуются.
18:30:48 28-09-2025
Гость (18:00:34 27-09-2025) прогноз до 26 тепла - идиотизм включать тепло, ну неужели в ... А мы будем платить за тепло в подъезде, в квартирах батареи холодные
09:41:05 29-09-2025
Гость (18:00:34 27-09-2025) прогноз до 26 тепла - идиотизм включать тепло, ну неужели в ...
Уважаемая администрация города. Сделайте так, чтобы этой особи всю зиму не включали отопление.
07:59:05 29-09-2025
Ориентироваться нужно не на тех, кому жарко, а на тех, кому холодно.
А холодно всю неделю было большей половине города.
А сейчас и подавно.
Странные отчеты.