Названы сроки устранения коммунальной аварии в Барнауле, из-за которой более 160 домов остались без холодной воды

Повреждение на водопроводной сети в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка Зайчанского в Барнауле ориентировочно устранят в 20:30. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканала Барнаул».

На предприятии пояснили, что всю ночь специалисты откачивали воду из камеры. Сейчас идут подготовительные работы, после которых заменят две задвижки диаметром 400 мм.

«Причиной утечки стало повреждение корпуса задвижки, вызванное неравномерным промерзанием грунта из-за температурных перепадов», — говорится в сообщении.

Подвоз воды осуществляют по заявкам. Уточнить информацию можно в «Росводоканале Барнаул» по телефону 500-101.

Напомним, коммунальная авария произошла вечером 4 декабря, в результате чего без холодной воды остались 155 частных домов, 7 многоквартирных и 2 детсада, расположенных по адресам:

• ул. Гоголя, 201-225, 240-248, 215а, 213, 240, 240а;

• пер. Крайний, 3, 5;

• ул. Анатолия, 315-319а;

• ул. 2-я Тормозная, 1-10а;

• ул. Ипподромная, 9-17, 10-14;

• пер. Поперечный, 11-13;

• пер. Лучевой, 21-35, 22-36;

• ул. Никитина, 232-272, 205-243;

• ул. Шангина, 25-37, 26-36;

• ул. Короленко, 208-230, 219-243.