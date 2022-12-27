Переплатившим за проезд в общественном транспорте барнаульцам вернут деньги

27 декабря три терминала в общественном транспорте списывали за проезд больше положенного — 30 рублей вместо 28

27 декабря 2022, 15:22, Никита Черников

Фото: amic.ru

Жителям Барнаула, которые оплатили проезд в общественном транспорте выше действующей стоимости, автоматически вернут деньги в ближайшие дни на электронные средства платежа. Об этом сообщили в МУП «Центртранс», передают в пресс-службе мэрии.

Напомним, 27 декабря несколько барнаульцев в соцсетях рассказали, что у них с карт за проезд списалось 30 рублей вместо пока что положенных 28. В горадминистрации позднее объяснили, что это было связано с неполадками на трёх терминалах. Устройства уже сняли с линии.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат, сейчас ведётся разбирательство по выяснению причин технического сбоя. По результатам служебного расследования будут определены лица и их ответственность по случившемуся.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед всеми горожанами и пассажирами общественного транспорта за произошедшую ситуацию», — отметил Гармат.

По всем вопросам можно будет обращаться на телефон горячей линии в «Центртранс» в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 по телефону 71-78-20.

Напомним, с 1 января 2023 года проезд в Барнауле подорожает до 30 рублей. Стоимость поездки на всех маршрутах пригородного направления при этом станет единой.