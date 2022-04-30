Солнечное гало запечатлели барнаульцы днем 30 апреля

Солнечное гало наблюдают жители Барнаула днём в субботу, 30 апреля. Феномен, в частности, запечатлели в посёлке Южном и на Речном вокзале. Об этом горожане сообщают в соцсетях, очевидцем также стал корреспондент amic.ru.

Гало — оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.

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