Стало известно, сколько могли заплатить Гудкову и Варнаве за выступление на закрытой вечеринке в Барнауле

Российский шоумен Александр Гудков вернулся в Россию из Турции и готов проводить предновогодние корпоративы и различные мероприятия, стоимость которых оценивается минимум в 3 млн рублей, сообщает Mash.

«Просит для себя 2 млн рублей + 10% на ИП, но выступать согласен только в паре со Снегурочкой — с коллегой Екатериной Варнавой или Константином Анисимовым. Варнава обойдётся в дополнительные 2 млн рублей, а вот Анисимов поскромнее — 400 тысяч рублей», — отметили в Telegram-канале.

Помимо гонорара требуются: несколько зарядок на айфон, кофе, минеральная вода, дорогие вина и шампанское, сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе-миньон.

Если корпоратив не в Москве, а в регионе, то ко всему добавляются авиабилеты в бизнес-класс, VIP-проходы, Mercedes-Benz S-Класс W222 в идеальном состоянии и не старше 2019 года выпуска, номера люкс в отеле и суточные по 10 тысяч рублей на человека.

Напомним, накануне в Барнауле прошла закрытая вечеринка с участием нескольких российских звёзд. Ведущими праздника стали Александр Гудков и Екатерина Варнава, а также перед гостями выступил Михаил Галустян. Об этом рассказал барнаульский фотограф Антон Сивов и опубликовал фотографии с мероприятия.