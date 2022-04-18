В Барнауле 19 апреля отключат отопление и горячую воду в части жилых домов

В Барнауле 19 апреля ограничат подачу отопления и горячей воды у части жителей Октябрьского района, сообщает пресс-служба СГК.

Отключение продлится 12 часов, с 10:00 до 22:00. Причина — в замене заглушек на магистральном трубопроводе у дома № 45 по ул. Петра Сухова.

Под отключение попадут 49 многоквартирных домов, два детсада, две школы 24 частных дома, два медучреждения и семь административных зданий, расположенных на улицах Петра Сухова, Смирнова, 1-я Западная, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Чудненко, 80-й Гвардейской Дивизии и проездах Жилом, Станочном и Транспортном. Список точных адресов можно посмотреть в документе.

Кроме того, параллельно специалисты будут устранять повреждение на теплосети по адресу ул. Северо-Западная, 55. Под отключение попадут 16 многоквартирных и 50 частных домов, один детсад и четыре административных здания. Адреса, попавшие под отключение в связи с этими работами, доступны по этой ссылке.

Новости

Общество Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Барнауле

Ранее в СГК опубликовали график отключения горячей воды в Барнауле. Отмечалось, что в 2022 году время проведения ремонтов и гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-3 сократится на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять.