В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют два переезда
На работе электротранспорта это не скажется
11 сентября 2022, 19:01, Никита Черников
Два переезда временно закроют для автомобилей в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей, сообщили в мэрии.
С 12 по 18 сентября движение перекроют на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской.
«Движение трамваев № 1 и № 4 не изменится: основные ремонтные работы на трамвайных путях проведут ночью», — уточнили в администрации города.
По той же причине с 19 по 25 сентября закроют движение на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева.
Ранее сообщалось, что с 10 сентября в Барнауле на длительное время перекрыли движение по двум участкам улиц.
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