В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей закроют два переезда

Два переезда временно закроют для автомобилей в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей, сообщили в мэрии.

С 12 по 18 сентября движение перекроют на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской.

«Движение трамваев № 1 и № 4 не изменится: основные ремонтные работы на трамвайных путях проведут ночью», — уточнили в администрации города.

По той же причине с 19 по 25 сентября закроют движение на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября в Барнауле на длительное время перекрыли движение по двум участкам улиц.