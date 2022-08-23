В Барнауле назначили нового председателя комитета по делам молодежи

Председателем комитета по делам молодёжи администрации Барнаула назначен Александр Штебнер. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновник приступил к исполнению своих обязанностей с 22 августа.

Штебнер родился 11 марта 1990 года в Табунском районе Алтайского края. В 2012-м окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Финансы и кредиты». Муниципальную службу начинал с должности ведущего специалиста «молодёжного» комитета мэрии Барнаула. Также четыре года замещал должность председателя комитета в администрации Октябрьского района города. С мая 2021-го занимал пост зампредседателя комитета по делам молодёжи мэрии.

До этого главой «молодёжного» комитета мэрии Барнаула был Владимир Гудков. Однако в августе он ушёл с поста после восьми с половиной лет работы.