В Барнауле отопительный сезон может «запоздать» из-за теплотрасс возле будущего моста

В Барнауле тепломагистрали, которые строят в ходе реконструкции путепровода возле Нового рынка, сдадут в эксплуатацию позже намеченного срока, пишет «Толк».

Напомним, в конце июля власти заявляли, что планируют до начала отопительного сезона сделать новую теплосеть вместо старой, проходившей вдоль моста.

Сейчас ожидаемый срок включения новых тепломагистралей — 16 сентября. При этом по соглашению между СГК и мэрией Барнаула реконструкция магистрали М-22 (два трубопровода по 600 мм) должна завершиться к 18 августа, а М-21 (две линии диаметром 700 и 1000 мм) — к 1 сентября.

«Первую необходимо сдать раньше, так как на 22-25 августа запланировано плановое отключение ТЭЦ-3 для ремонта, а именно к ней сейчас подключены жители центра города, зависящие от теплотрассы у моста. Если работы на теплосети не будут завершены, это приведёт к повторному отключению горячего водоснабжения потребителей центральной части города, под которое могут попасть 35,9 тыс. жителей», — уточняет издание.

Также отмечается, что 12 августа СГК направила письмо на имя главы администрации Барнаула «с просьбой об оказании содействия в организации контроля за существующими сроками».

Ранее сообщили, что начало отопительного сезона в Барнауле стартует примерно 15 сентября. Впрочем, новые сроки не критичные — в 2021 году тепло дали 20 сентября.