Возможную дату начала отопительного сезона в Барнауле назвали энергетики

В Барнауле план по испытанию теплосетей идет строго по графику — работы выполнены на 52%, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

«Начало отопительного сезона стартует примерно 15 сентября», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в городах Алтайского края «гидравлические испытания вступили в завершающую стадию и затрагивают ограниченное количество объектов».