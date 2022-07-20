Возможную дату начала отопительного сезона в Барнауле назвали энергетики
В алтайских городах гидравлические испытания вступили в завершающую стадию
20 июля 2022, 16:19
В Барнауле план по испытанию теплосетей идет строго по графику — работы выполнены на 52%, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
«Начало отопительного сезона стартует примерно 15 сентября», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в городах Алтайского края «гидравлические испытания вступили в завершающую стадию и затрагивают ограниченное количество объектов».
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