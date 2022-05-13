В Барнауле торжественно открыли международный фестиваль единоборств

С 13 по 15 мая в СК «Темп» проходит 13 Международный фестиваль единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков» и VIII олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия». Соревнования посвящены 85-летию Алтайского края и 77-летию Победы в Великой отечественной войне.

В пятницу прошла официальная церемония открытия турнира, в которой приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян, начальник Управления ФСБ по Алтайскому краю, председатель АКОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник Роман Плотников, руководители органов безопасности и правопорядка региона, руководители спортивных федераций региона.

«Этот фестиваль ежегодно открывает имена новых талантливых спортсменов. На этой неделе мы отпраздновали День Победы, и все участники турнира и их тренеры являются продолжателями традиций и дела победителей, тех, кто спас мир от фашизма. Фестиваль проходит под девизом „Детям планеты — мир без наркотиков“, и вы показываете, чего может достичь человек, у которого нет вредных привычек», — заявил Томенко.

Спортивный форум организуют Министерство спорта Алтайского края, городской комитет по физической культуре и спорту и краевой Центр спортивно-патриотического воспитания молодежи «Звезда». Главными идейными вдохновителями детско-юношеского фестиваля выступили Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо» и Главное управление МВД России по Алтайскому краю. Во время церемонии открытия Андрей Подолян и Роман Плотников наградили ведомственными динамовскими наградами и благодарственными письмами тренеров и спортивных функционеров региона, внесших большой вклад в развитие динамовского движения.

В течение трех дней в СК «Темп» будут проходить соревнования по 17 видам боевых искусств — кикбоксингу, карате, смешанным единоборствам, ушу, грепплингу и многим другим. В них примут участие 3500 спортсменов почти из 40 регионов России и соседних стран. В общей сложности спортсмены разыграют около 2000 медалей.