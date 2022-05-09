Выставка ретротехники состоялась в Барнауле

У барнаульского автовокзала в день празднования 9 Мая состоялась выставка ретротехники. Жители и гости краевой столицы смогли посмотреть на транспорт советских времён: автомобили ГАЗ-51, «Запорожец», «Волга», мотоциклы «Иж» и многое другое. Корреспондент amic.ru побывал на выставке и поделился снимками настоящего раритета.