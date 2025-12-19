За неправильный запуск фейерверков грозит штраф до 50 тысяч рублей

Запускать пиротехнику можно только с 16 лет

19 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

За нарушение правил использования пиротехники в России грозят значительные административные штрафы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Народного фронта Юрий Иванов. Суммы штрафов: за факт нарушения (например, несоблюдение безопасной дистанции) – от 5000 до 15 000 рублей;

если из-за фейерверка возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека – от 40 000 до 50 000 рублей. Ключевые нарушения и правила: основное нарушение – несоблюдение минимальной безопасной дистанции в 30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов;

возрастное ограничение – запускать пиротехнику могут только лица, достигшие 16 лет. Правила утверждены в действующем постановлении правительства РФ № 1052, которое определяет требования пожарной безопасности, классификацию пиротехнических изделий и минимальные безопасные расстояния.