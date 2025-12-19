НОВОСТИОбщество

За неправильный запуск фейерверков грозит штраф до 50 тысяч рублей

Запускать пиротехнику можно только с 16 лет

19 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru
Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

За нарушение правил использования пиротехники в России грозят значительные административные штрафы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Народного фронта Юрий Иванов.

Суммы штрафов:

  • за факт нарушения (например, несоблюдение безопасной дистанции) – от 5000 до 15 000 рублей;

  • если из-за фейерверка возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека – от 40 000 до 50 000 рублей.

Ключевые нарушения и правила:

  • основное нарушение – несоблюдение минимальной безопасной дистанции в 30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов;

  • возрастное ограничение – запускать пиротехнику могут только лица, достигшие 16 лет.

Правила утверждены в действующем постановлении правительства РФ № 1052, которое определяет требования пожарной безопасности, классификацию пиротехнических изделий и минимальные безопасные расстояния.

штрафы Новый год
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:37:55 19-12-2025

Кто ловить то будет?
Или по фото стукачей трудящихся приговаривать будут ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:11 19-12-2025

"30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов" - штрафуйте каждого, потому что в городе нет условий, удовлетворяющих этому требованию. Или получится как с владельцами собак: мест для выгула нет, но выгуливают все везде безнаказанно.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:43:42 19-12-2025

Гость (09:41:11 19-12-2025) "30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспл... фверк можно запускать в собак?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:26 19-12-2025

ахахахахахахаха
Да при желании можно тысяч 10 человек штрафануть за ночь, потому что все практически запускают с нарушениями. Неплохо казну пополнить можно.
Но штрафовать некому, патрулей нет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:40 19-12-2025

Гость (09:45:26 19-12-2025) ахахахахахахахаДа при желании можно тысяч 10 человек штр... значит штрафф надо больше!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:48:13 19-12-2025

прям под балконами стреляют. Не знаю, для кого как, а для меня новогодняя ночь страшная, у соседей балкон фейерверками подожгли

МВД сами под хмельком, контролировать не будут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:27:15 19-12-2025

гость (12:48:13 19-12-2025) прям под балконами стреляют. Не знаю, для кого как, а для ме... Ехайте жить в деревню. Там балконов нет, и стрелять будут исключительно из огнестрелов, то есть, без всяких там излишних световых эффектов, которые вас пугают.

  -1 Нравится
Ответить
