За неправильный запуск фейерверков грозит штраф до 50 тысяч рублей
Запускать пиротехнику можно только с 16 лет
19 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
За нарушение правил использования пиротехники в России грозят значительные административные штрафы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Народного фронта Юрий Иванов.
Суммы штрафов:
-
за факт нарушения (например, несоблюдение безопасной дистанции) – от 5000 до 15 000 рублей;
-
если из-за фейерверка возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека – от 40 000 до 50 000 рублей.
Ключевые нарушения и правила:
-
основное нарушение – несоблюдение минимальной безопасной дистанции в 30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов;
-
возрастное ограничение – запускать пиротехнику могут только лица, достигшие 16 лет.
Правила утверждены в действующем постановлении правительства РФ № 1052, которое определяет требования пожарной безопасности, классификацию пиротехнических изделий и минимальные безопасные расстояния.
09:37:55 19-12-2025
Кто ловить то будет?
Или по фото стукачей трудящихся приговаривать будут ?
09:41:11 19-12-2025
"30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов" - штрафуйте каждого, потому что в городе нет условий, удовлетворяющих этому требованию. Или получится как с владельцами собак: мест для выгула нет, но выгуливают все везде безнаказанно.
09:43:42 19-12-2025
Гость (09:41:11 19-12-2025) "30 метров от зданий, деревьев, людей, животных и легковоспл... фверк можно запускать в собак?
09:45:26 19-12-2025
ахахахахахахаха
Да при желании можно тысяч 10 человек штрафануть за ночь, потому что все практически запускают с нарушениями. Неплохо казну пополнить можно.
Но штрафовать некому, патрулей нет
10:25:40 19-12-2025
Гость (09:45:26 19-12-2025) ахахахахахахахаДа при желании можно тысяч 10 человек штр... значит штрафф надо больше!
12:48:13 19-12-2025
прям под балконами стреляют. Не знаю, для кого как, а для меня новогодняя ночь страшная, у соседей балкон фейерверками подожгли
МВД сами под хмельком, контролировать не будут
22:27:15 19-12-2025
гость (12:48:13 19-12-2025) прям под балконами стреляют. Не знаю, для кого как, а для ме... Ехайте жить в деревню. Там балконов нет, и стрелять будут исключительно из огнестрелов, то есть, без всяких там излишних световых эффектов, которые вас пугают.