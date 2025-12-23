А также дали несколько важных советов, как уберечь домашних питомцев от стресса

23 декабря 2025, 15:55, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в новогодние каникулы 2024–2025 потерялись 33 собаки и 7 кошек, а в Республике Алтай – 14 собак и 6 кошек. Главная причина побегов домашних питомцев – фейерверки и петарды, сообщает Pet911.ru в своем исследовании по всем регионам России.

«Громкие звуки вызывают у животных сильнейший стресс, панику и инстинктивное желание спрятаться или убежать. Многие собаки срываются с поводка во время прогулки, выбегают из незакрытых дверей или даже выпрыгивают из окон», – говорится в исследовании.

Прогноз на праздничный сезон 2025–2026 неутешителен: ожидается рост числа потерь на 7%.

Памятка хозяевам домашних питомцев на Новый год / Инфографика: pet911.ru

«К новогодним праздникам важно подготовиться заранее. Если ваш питомец склонен к тревожности, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных препаратов. Начинать их прием нужно за несколько дней до праздников, а не в момент, когда животное уже напугано», – подчеркнула ветеринарный врач, редактор Pet911.ru Анна Кузнецова.

Также эксперты посоветовали создать для животного "безопасное место" – тихий уголок в квартире, где можно спрятаться во время салютов.

«Категорически не рекомендую брать животных на улицу во время массовых гуляний – даже самые спокойные питомцы могут непредсказуемо отреагировать на толпу и шум», – отметил зоопсихолог и кинолог Алексей Громов.

Ранее эксперты Pet911.ru рассказали, что в 2024 году в Алтайском крае всего потерялись 2168 домашних питомцев – 803 собаки и 1365 кошек. Собаки теряются примерно с одинаковой частотой в течение всего года, а пик пропаж кошек приходится на июль, когда они выходят на улицу.

Кстати, напомним, в Барнауле не будет официального салюта на новогодних праздниках в 2025 году. Однако жители города на площадках возле домов традиционно будут запускать фейерверки и взрывать петарды.