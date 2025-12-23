Эксперты рассказали, сколько собак и кошек пропадают на Алтае в новогодние праздники
А также дали несколько важных советов, как уберечь домашних питомцев от стресса
23 декабря 2025, 15:55, ИА Амител
В Алтайском крае в новогодние каникулы 2024–2025 потерялись 33 собаки и 7 кошек, а в Республике Алтай – 14 собак и 6 кошек. Главная причина побегов домашних питомцев – фейерверки и петарды, сообщает Pet911.ru в своем исследовании по всем регионам России.
«Громкие звуки вызывают у животных сильнейший стресс, панику и инстинктивное желание спрятаться или убежать. Многие собаки срываются с поводка во время прогулки, выбегают из незакрытых дверей или даже выпрыгивают из окон», – говорится в исследовании.
Прогноз на праздничный сезон 2025–2026 неутешителен: ожидается рост числа потерь на 7%.
«К новогодним праздникам важно подготовиться заранее. Если ваш питомец склонен к тревожности, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных препаратов. Начинать их прием нужно за несколько дней до праздников, а не в момент, когда животное уже напугано», – подчеркнула ветеринарный врач, редактор Pet911.ru Анна Кузнецова.
Также эксперты посоветовали создать для животного "безопасное место" – тихий уголок в квартире, где можно спрятаться во время салютов.
«Категорически не рекомендую брать животных на улицу во время массовых гуляний – даже самые спокойные питомцы могут непредсказуемо отреагировать на толпу и шум», – отметил зоопсихолог и кинолог Алексей Громов.
Ранее эксперты Pet911.ru рассказали, что в 2024 году в Алтайском крае всего потерялись 2168 домашних питомцев – 803 собаки и 1365 кошек. Собаки теряются примерно с одинаковой частотой в течение всего года, а пик пропаж кошек приходится на июль, когда они выходят на улицу.
Кстати, напомним, в Барнауле не будет официального салюта на новогодних праздниках в 2025 году. Однако жители города на площадках возле домов традиционно будут запускать фейерверки и взрывать петарды.
16:18:49 23-12-2025
берегите хвостиков
16:30:44 23-12-2025
Теперь никто из собак не потеряется. Ведь они все чипированы и найдутся...
20:48:31 23-12-2025
Гость (16:30:44 23-12-2025) Теперь никто из собак не потеряется. Ведь они все чипированы... действительно, если только бешенством заболеют
08:17:38 24-12-2025
В корейском ресторане ищите, хоть звучит и дико