Барнаульцу хотели продать полтора кило картошки за 15 тысяч рублей
Предположительно, в магазине на весах не настроили правильно цену
18 августа 2023, 17:01, ИА Амител
Жители Барнаула обсуждают в паблике "Черное и Белое" историю с очень дорогим картофелем в магазине.
"Картошку за 15 000 рублей купил наш читатель", - отметили в паблике.
В комментариях к сообщению указали, что в магазине на весах не настроили правильно цену. В таких случаях необходимо звать администратора.
Также указали, что нет именно чека о покупке.
"На кассе это не отобьется", - успокоили барнаульцев.
18:00:49 18-08-2023
Я купил там однажды салат в горшочке за 800 рублей. Деньги вернули без проблем.
09:15:16 19-08-2023
Гость (18:00:49 18-08-2023) Я купил там однажды салат в горшочке за 800 рублей. Деньги ... Название магазина в студию!