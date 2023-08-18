Барнаульцу хотели продать полтора кило картошки за 15 тысяч рублей

Предположительно, в магазине на весах не настроили правильно цену

18 августа 2023, 17:01, ИА Амител

Жители Барнаула обсуждают в паблике "Черное и Белое" историю с очень дорогим картофелем в магазине.

"Картошку за 15 000 рублей купил наш читатель", - отметили в паблике.

В комментариях к сообщению указали, что в магазине на весах не настроили правильно цену. В таких случаях необходимо звать администратора.

Также указали, что нет именно чека о покупке.