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Барнаульцу хотели продать полтора кило картошки за 15 тысяч рублей

Предположительно, в магазине на весах не настроили правильно цену

18 августа 2023, 17:01, ИА Амител

Жители Барнаула обсуждают в паблике "Черное и Белое" историю с очень дорогим картофелем в магазине.

"Картошку за 15 000 рублей купил наш читатель", - отметили в паблике.

В комментариях к сообщению указали, что в магазине на весах не настроили правильно цену. В таких случаях необходимо звать администратора.

Также указали, что нет именно чека о покупке.

"На кассе это не отобьется", - успокоили барнаульцев.

Барнаул забавные истории магазины Продукты

Комментарии 2

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Гость

18:00:49 18-08-2023

Я купил там однажды салат в горшочке за 800 рублей. Деньги вернули без проблем.

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Гость

09:15:16 19-08-2023

Гость (18:00:49 18-08-2023) Я купил там однажды салат в горшочке за 800 рублей. Деньги ... Название магазина в студию!

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