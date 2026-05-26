Он побывал и в "логове" белых медведей, и там, где миллиарды лет назад простирался океан

26 мая 2026, 16:34, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Алексей Котельников посещает интересные места России уже на протяжении 40 лет. В беседе с NGS.ru он назвал самые небанальные из них.

Плато Путорана

Плато Путорана раскинулось на севере Красноярского края, севернее полярного круга. Оно граничит с полуостровом Таймыр.

Его площадь можно сравнить с Великобританией, а вся поверхность покрыта базальтовыми плитами. Эту малоизученную, нетронутую цивилизацией территорию называют краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов.

Уфологи считают плато Путорана одной из самых посещаемых инопланетянами зон, а эзотерики приписывают его природе мощнейшую силу, которая способна преображать и временно воскрешать. Геологическое строение этой уникальной жемчужины России кардинально отличается от всех горных систем мира. Ее формирование началось 240–250 миллионов лет назад.

Наиболее комфортно посещать плато с июня по сентябрь.

Плато Анабар

Оно соседствует с плато Путорана и носит название "апокалиптическое".

Во время путешествия по нему можно увидеть не только живописные ущелья и водопады, но и северные сияния. Реки создали здесь глубокие каньоны, а горные возвышенности достигают почти километра в высоту.

Миллиарды лет назад на территории плато Анабар простирался океан, а затем горная система постоянно менялась. В центральной части на поверхность вышли древнейшие кристаллические породы возрастом около 3,5 миллиарда лет, которые стали свидетельством морских осадков разных геологических эпох.

Курильские острова

Курилы — это территория, на которой издревле живет народ айну. Сегодня от них остались лишь названия островов и вулканов, а также неповторимая природа: рассветы над океаном, песчаные бухты, туманные утра и стаи крикливых чаек.

«Чувствуешь себя там как в настоящем заповеднике: роскошная природа, сочетающая в себе максимум красоты — редчайшие скалы-столбы, горячие источники, вулканы, поля серы, буйство флоры от бамбука, дубов и пихт до карликового шиповника», — рассказал Алексей Котельников изданию.

Камчатка

Камчатский полуостров входит в состав Тихоокеанского вулканического огненного кольца и насчитывает больше 300 вулканов, многие из которых активны. Около тридцати из них извергаются регулярно.

Особого внимания заслуживает Халактырский пляж, расположенный всего в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его черный вулканический песок богат железом, титаном и ванадием, еще он может похвастаться потрясающими видами на вулканы Корякский, Авачинский и Козельский. Вдоль побережья раскинулись поля брусники, шикши и жимолости.

В 2024 году Халактырский вошел в топ-100 лучших пляжей мира, по версии авторитетного рейтинга, и занял 92-е место.

Остров Врангеля на Чукотке

ЮНЕСКО признала этот остров объектом Всемирного природного наследия. Он — самая северная точка России.

Здесь обитает огромное количество белых медведей. Остров Врангеля славится самой высокой концентрацией берлог в мире.

«Попасть на остров можно только в короткий летний период — с июля по сентябрь. В этот период посетить его позволяет погода. Здесь нет регулярных транспортных маршрутов, поэтому самостоятельное путешествие почти невозможно», — рассказал барнаулец.

Самый доступный способ добраться до острова для туристов — морской круиз.

Другие места

Еще путешественник отметил такие места для отдыха, как озеро Байкал, горы Хибины на Кольском полуострове, Ленские и Красноярские столбы, остров Сахалин.