Барнаульская поликлиника перевела вызов врача на дом в мессенджер Max

Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется

02 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Поликлиника № 14 / Фото: пресс-служба медучреждения / vk.com/public216894387
Поликлиника № 14 / Фото: пресс-служба медучреждения / vk.com/public216894387

В барнаульской поликлинике № 14 перенесли вызов врача на дом для детей и взрослых в мессенджер Max. Об этом сообщил главврач Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".  

«Уважаемые пациенты, с сегодняшнего дня вызов врача на дом переносится в Max», – написал медик 28 ноября.

По его словам, все заявки теперь будут обрабатываться только в этом приложении. Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется. Номер телефона не изменился: 8-923-004-30-01.

Во взрослой поликлинике заявки на вызов врача на дом принимают с 07:00 до 18:00, в детской – с 07:00 до 16:00. По субботам и воскресеньям – с 07:00 до 13:00.

Для вызова врача на дом через мессенджер нужно написать СНИЛС пациента, полный адрес, указать наличие домофона, номер телефона, симптомы, нужен ли больничный лист.

Если домофона нет, нужно заранее обеспечить доступ медика в подъезд. Несовершеннолетнего врач может осмотреть только в присутствии взрослого. Также вызвать доктора домой можно по единому номеру 122.

Напомним, россияне с конца ноября массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*. Кто-то не может быстро отправить сообщение, у кого-то не приходят фото, видео, аудио. В связи с этим в Сети активно обсуждают блокировку приложения.

Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp* в стране связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров.

Роскомнадзор также сообщил о поэтапных ограничениях мессенджера в связи с нарушениями российского законодательства. Ведомство заявило, что платформа используется для осуществления террористической деятельности и вербовки людей в террористические организации, а также для мошеннических действий.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

12:49:50 02-12-2025

Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется --- а он велся?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:52:28 02-12-2025

а просто позвонить не судьба ?
Обязательно через Вотсапу надо было ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:21 02-12-2025

Шинник (12:52:28 02-12-2025) а просто позвонить не судьба ?Обязательно через Вотсапу...
Вы сами пробовали дозвониться?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:07 02-12-2025

А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех смартфоны.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:05 02-12-2025

Гость (12:56:07 02-12-2025) А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех ... По телефону 112, читать попробуйте.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:17 02-12-2025

Гость (13:50:05 02-12-2025) По телефону 112, читать попробуйте.... Только 122. Тоже читайте внимательно. А то приедут к вам все службы, и полиция, и пожарная, и скорая :)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:26 03-12-2025

Гость (13:50:05 02-12-2025) По телефону 112, читать попробуйте.... 122

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:17 03-12-2025

Гость (12:56:07 02-12-2025) А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех ... 122 теперь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:56 02-12-2025

Ну в 14 все не слава Богу.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:15 02-12-2025

Для вызова врача на дом через мессенджер нужно написать СНИЛС пациента, полный адрес, указать наличие домофона, номер телефона, симптомы, нужен ли больничный лист/// По незащищенному каналу? А раньше получается по ватцапу такую информацию передавали? Так это трансграничка

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:03 02-12-2025

А прокуратура не хочет возбудиться о нарушении прав и свобод граждан из-за ограничений по выбору способа записи? Указанный телефон не предлагать, там не запишешься. Где сайт для "взрослых" и умеющих на ПК (настольную версию маХа не предлагать), а не приложения в телефончиках. Существует еще любимый некоторыми Телеграм...., к слову

  -1 Нравится
Ответить
