Барнаульская поликлиника перевела вызов врача на дом в мессенджер Max
Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется
02 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В барнаульской поликлинике № 14 перенесли вызов врача на дом для детей и взрослых в мессенджер Max. Об этом сообщил главврач Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте".
«Уважаемые пациенты, с сегодняшнего дня вызов врача на дом переносится в Max», – написал медик 28 ноября.
По его словам, все заявки теперь будут обрабатываться только в этом приложении. Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется. Номер телефона не изменился: 8-923-004-30-01.
Во взрослой поликлинике заявки на вызов врача на дом принимают с 07:00 до 18:00, в детской – с 07:00 до 16:00. По субботам и воскресеньям – с 07:00 до 13:00.
Для вызова врача на дом через мессенджер нужно написать СНИЛС пациента, полный адрес, указать наличие домофона, номер телефона, симптомы, нужен ли больничный лист.
Если домофона нет, нужно заранее обеспечить доступ медика в подъезд. Несовершеннолетнего врач может осмотреть только в присутствии взрослого. Также вызвать доктора домой можно по единому номеру 122.
Напомним, россияне с конца ноября массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*. Кто-то не может быстро отправить сообщение, у кого-то не приходят фото, видео, аудио. В связи с этим в Сети активно обсуждают блокировку приложения.
Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что ограничения работы мессенджера WhatsApp* в стране связаны, в том числе, с утечкой дипломатических переговоров.
Роскомнадзор также сообщил о поэтапных ограничениях мессенджера в связи с нарушениями российского законодательства. Ведомство заявило, что платформа используется для осуществления террористической деятельности и вербовки людей в террористические организации, а также для мошеннических действий.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
12:49:50 02-12-2025
Через WhatsApp* прием заявок больше не ведется --- а он велся?
12:52:28 02-12-2025
а просто позвонить не судьба ?
Обязательно через Вотсапу надо было ?
13:09:21 02-12-2025
Шинник (12:52:28 02-12-2025) а просто позвонить не судьба ?Обязательно через Вотсапу...
Вы сами пробовали дозвониться?
12:56:07 02-12-2025
А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех смартфоны.
13:50:05 02-12-2025
Гость (12:56:07 02-12-2025) А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех ... По телефону 112, читать попробуйте.
15:18:17 02-12-2025
Гость (13:50:05 02-12-2025) По телефону 112, читать попробуйте.... Только 122. Тоже читайте внимательно. А то приедут к вам все службы, и полиция, и пожарная, и скорая :)
08:03:26 03-12-2025
Гость (13:50:05 02-12-2025) По телефону 112, читать попробуйте.... 122
08:03:17 03-12-2025
Гость (12:56:07 02-12-2025) А как пенсионер с городского должен записываться? Не у всех ... 122 теперь
13:01:56 02-12-2025
Ну в 14 все не слава Богу.
13:06:15 02-12-2025
Для вызова врача на дом через мессенджер нужно написать СНИЛС пациента, полный адрес, указать наличие домофона, номер телефона, симптомы, нужен ли больничный лист/// По незащищенному каналу? А раньше получается по ватцапу такую информацию передавали? Так это трансграничка
15:14:03 02-12-2025
А прокуратура не хочет возбудиться о нарушении прав и свобод граждан из-за ограничений по выбору способа записи? Указанный телефон не предлагать, там не запишешься. Где сайт для "взрослых" и умеющих на ПК (настольную версию маХа не предлагать), а не приложения в телефончиках. Существует еще любимый некоторыми Телеграм...., к слову